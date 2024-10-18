18 жовтня Данія оголосила про виділення 2,4 млрд данських крон (350 млн дол США) на військову підтримку України.
Головні тези:
- Данія виділяє 350 млн дол на військову підтримку України.
- Данія активно допомагає Україні у зміцненні обороноздатності, надаючи технічні та фінансові ресурси для підтримки армії країни.
- Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен закликає до збільшення виробництва військової техніки в Україні для скорочення термінів постачання зброї.
- Плани Данії стосовно створення спеціального фонду для об'єднання державних та приватних інвестицій у виробництво зброї України підтверджують підтримку та співпрацю між країнами.
Данія надасть Україні нову військову допомогу
Про це йдеться у дописі Міністерства оборони України у соцмережі Х.
Зазначається, що це вже 21-й пакет військової допомоги від Данії. Він містить нові закупівлі обладнання для України, додаткові кошти для індустріального пулу та пожертв техніки зі складів данського Міноборони.
Denmark announced DKK 2,4 billion ($350 million) of military support for Ukraine.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 18, 2024
This is Denmark's twenty-first military donation package, which includes new acquisitions of equipment for Ukraine, additional funds for the Industrial pool, and donations of equipment from the… pic.twitter.com/6F5R3PUU8o
Данія допоможе прискорити виробництво зброї в Україні
Данія планує створити міжнародний фонд цілеспрямованого фінансування української збройової промисловості. Про це повідомив міністр оборони країни Троелс Лунд Поульсен.
Посадовець висловив переконання, що виробництво зброї в Європі та США "занадто повільне", і Україна могла б озброюватися набагато швидше, якби виробляла більше військової техніки вдома. Виробництво зброї в Україні може скоротити терміни постачання зброї з років до місяців, сказав Поульсен.
Останніми роками ми вжили багато ініціатив, щоб збільшити виробництво різноманітної військової техніки [в США та Європі]. Але загалом ми й близько не маємо таких темпів виробництва військової техніки, як в Україні.
За його словами, зараз Данія працює над тим, щоб направити фінансування безпосередньо на оборонну промисловість України. Зокрема розглядається можливість створити до кінця року спеціальний фонд для об’єднання державних та приватних інвестицій в українські потужності з виробництва зброї.
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