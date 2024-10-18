Данія виділяє 350 млн дол на військову підтримку України.

Данія надасть Україні нову військову допомогу

Про це йдеться у дописі Міністерства оборони України у соцмережі Х.

Зазначається, що це вже 21-й пакет військової допомоги від Данії. Він містить нові закупівлі обладнання для України, додаткові кошти для індустріального пулу та пожертв техніки зі складів данського Міноборони.

Denmark announced DKK 2,4 billion ($350 million) of military support for Ukraine.



This is Denmark's twenty-first military donation package, which includes new acquisitions of equipment for Ukraine, additional funds for the Industrial pool, and donations of equipment from the… pic.twitter.com/6F5R3PUU8o — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 18, 2024

Ми вдячні нашим данським друзям за непорушну підтримку! Разом ми сильніші! — йдеться у дописі українського оборонного відомства. Поширити

Данія допоможе прискорити виробництво зброї в Україні

Данія планує створити міжнародний фонд цілеспрямованого фінансування української збройової промисловості. Про це повідомив міністр оборони країни Троелс Лунд Поульсен.

Посадовець висловив переконання, що виробництво зброї в Європі та США "занадто повільне", і Україна могла б озброюватися набагато швидше, якби виробляла більше військової техніки вдома. Виробництво зброї в Україні може скоротити терміни постачання зброї з років до місяців, сказав Поульсен.

Останніми роками ми вжили багато ініціатив, щоб збільшити виробництво різноманітної військової техніки [в США та Європі]. Але загалом ми й близько не маємо таких темпів виробництва військової техніки, як в Україні.

За його словами, зараз Данія працює над тим, щоб направити фінансування безпосередньо на оборонну промисловість України. Зокрема розглядається можливість створити до кінця року спеціальний фонд для об’єднання державних та приватних інвестицій в українські потужності з виробництва зброї.