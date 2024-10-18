Данія виділяє 350 млн дол на військову підтримку України
Категорія
Україна
Дата публікації

Данія виділяє 350 млн дол на військову підтримку України

Міністерство оборони України
Данія та Україна

18 жовтня Данія оголосила про виділення 2,4 млрд данських крон (350 млн дол США) на військову підтримку України.

Головні тези:

  • Данія виділяє 350 млн дол на військову підтримку України.
  • Данія активно допомагає Україні у зміцненні обороноздатності, надаючи технічні та фінансові ресурси для підтримки армії країни.
  • Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен закликає до збільшення виробництва військової техніки в Україні для скорочення термінів постачання зброї.
  • Плани Данії стосовно створення спеціального фонду для об'єднання державних та приватних інвестицій у виробництво зброї України підтверджують підтримку та співпрацю між країнами.

Данія надасть Україні нову військову допомогу

Про це йдеться у дописі Міністерства оборони України у соцмережі Х.

Зазначається, що це вже 21-й пакет військової допомоги від Данії. Він містить нові закупівлі обладнання для України, додаткові кошти для індустріального пулу та пожертв техніки зі складів данського Міноборони.

Ми вдячні нашим данським друзям за непорушну підтримку! Разом ми сильніші! — йдеться у дописі українського оборонного відомства.

Данія допоможе прискорити виробництво зброї в Україні

Данія планує створити міжнародний фонд цілеспрямованого фінансування української збройової промисловості. Про це повідомив міністр оборони країни Троелс Лунд Поульсен.

Посадовець висловив переконання, що виробництво зброї в Європі та США "занадто повільне", і Україна могла б озброюватися набагато швидше, якби виробляла більше військової техніки вдома. Виробництво зброї в Україні може скоротити терміни постачання зброї з років до місяців, сказав Поульсен.

Останніми роками ми вжили багато ініціатив, щоб збільшити виробництво різноманітної військової техніки [в США та Європі]. Але загалом ми й близько не маємо таких темпів виробництва військової техніки, як в Україні.

За його словами, зараз Данія працює над тим, щоб направити фінансування безпосередньо на оборонну промисловість України. Зокрема розглядається можливість створити до кінця року спеціальний фонд для об’єднання державних та приватних інвестицій в українські потужності з виробництва зброї.

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