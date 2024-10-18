Дания выделяет 350 млн долл на военную поддержку Украины

18 октября Дания объявила о выделении 2,4 млрд датских крон (350 млн долл США) на военную поддержку Украины.
Главные тезисы
- Дания выделяет 2,4 млрд датских крон (350 млн долл США) на военную поддержку Украины, а также призывает увеличить производство военной техники на родине для сокращения сроков снабжения оружием.
- Планируется создание международного фонда, объединяющего государственные и частные инвестиции, для ускорения производства оружия в Украине и повышения обороноспособности страны.
- Дания уже предоставила 21-й пакет военной помощи Украине, включающий новые закупки оборудования и средства для украинской оборонной промышленности.
- Министр обороны Дании выразил убеждение, что производство оружия в Украине может значительно ускорить сроки снабжения оружием, чего не хватает в Европе и США.
- Дания работает над созданием специального фонда для направления финансирования на украинскую оборонную промышленность и привлечения инвестиций для увеличения производства военной техники.
Дания предоставит Украине новую военную помощь
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в соцсети Х.
Это уже 21-й пакет военной помощи от Дании. Он содержит новые закупки оборудования для Украины, дополнительные средства для индустриального пула и пожертвования техники из составов датского Минобороны.
Denmark announced DKK 2,4 billion ($350 million) of military support for Ukraine.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 18, 2024
This is Denmark's twenty-first military donation package, which includes new acquisitions of equipment for Ukraine, additional funds for the Industrial pool, and donations of equipment from the… pic.twitter.com/6F5R3PUU8o
Дания поможет ускорить производство оружия в Украине
Дания намерена создать международный фонд целенаправленного финансирования украинской оружейной промышленности. Об этом сообщил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен.
Чиновник выразил убеждение, что производство оружия в Европе и США "слишком медленное", и Украина могла бы вооружаться гораздо быстрее, если бы производила больше военной техники на дому. Производство оружия в Украине может сократить сроки снабжения оружием с лет до месяцев, сказал Поульсен.
В последние годы мы приняли множество инициатив, чтобы увеличить производство разнообразной военной техники [в США и Европе]. Но в целом у нас и нет таких темпов производства военной техники, как в Украине.
По его словам, сейчас Дания работает над тем, чтобы направить финансирование непосредственно на оборонную промышленность Украины. В частности, рассматривается возможность создать до конца года специальный фонд для объединения государственных и частных инвестиций в украинские мощности по производству оружия.
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