Дания выделяет 350 млн долл на военную поддержку Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Дания выделяет 350 млн долл на военную поддержку Украины

Министерство обороны Украины
Дания и Украина
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18 октября Дания объявила о выделении 2,4 млрд датских крон (350 млн долл США) на военную поддержку Украины.

Главные тезисы

  • Дания выделяет 2,4 млрд датских крон (350 млн долл США) на военную поддержку Украины, а также призывает увеличить производство военной техники на родине для сокращения сроков снабжения оружием.
  • Планируется создание международного фонда, объединяющего государственные и частные инвестиции, для ускорения производства оружия в Украине и повышения обороноспособности страны.
  • Дания уже предоставила 21-й пакет военной помощи Украине, включающий новые закупки оборудования и средства для украинской оборонной промышленности.
  • Министр обороны Дании выразил убеждение, что производство оружия в Украине может значительно ускорить сроки снабжения оружием, чего не хватает в Европе и США.
  • Дания работает над созданием специального фонда для направления финансирования на украинскую оборонную промышленность и привлечения инвестиций для увеличения производства военной техники.

Дания предоставит Украине новую военную помощь

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в соцсети Х.

Это уже 21-й пакет военной помощи от Дании. Он содержит новые закупки оборудования для Украины, дополнительные средства для индустриального пула и пожертвования техники из составов датского Минобороны.

Мы благодарны нашим датским друзьям за незыблемую поддержку! Вместе мы сильнее! — говорится в сообщении украинского оборонного ведомства.

Дания поможет ускорить производство оружия в Украине

Дания намерена создать международный фонд целенаправленного финансирования украинской оружейной промышленности. Об этом сообщил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен.

Чиновник выразил убеждение, что производство оружия в Европе и США "слишком медленное", и Украина могла бы вооружаться гораздо быстрее, если бы производила больше военной техники на дому. Производство оружия в Украине может сократить сроки снабжения оружием с лет до месяцев, сказал Поульсен.

В последние годы мы приняли множество инициатив, чтобы увеличить производство разнообразной военной техники [в США и Европе]. Но в целом у нас и нет таких темпов производства военной техники, как в Украине.

По его словам, сейчас Дания работает над тем, чтобы направить финансирование непосредственно на оборонную промышленность Украины. В частности, рассматривается возможность создать до конца года специальный фонд для объединения государственных и частных инвестиций в украинские мощности по производству оружия.

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