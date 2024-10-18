Дания выделяет 350 млн долл на военную поддержку Украины

Дания предоставит Украине новую военную помощь

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в соцсети Х.

Это уже 21-й пакет военной помощи от Дании. Он содержит новые закупки оборудования для Украины, дополнительные средства для индустриального пула и пожертвования техники из составов датского Минобороны.

Denmark announced DKK 2,4 billion ($350 million) of military support for Ukraine.



This is Denmark's twenty-first military donation package, which includes new acquisitions of equipment for Ukraine, additional funds for the Industrial pool, and donations of equipment from the… pic.twitter.com/6F5R3PUU8o — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 18, 2024

Мы благодарны нашим датским друзьям за незыблемую поддержку! Вместе мы сильнее! — говорится в сообщении украинского оборонного ведомства. Поделиться

Дания поможет ускорить производство оружия в Украине

Дания намерена создать международный фонд целенаправленного финансирования украинской оружейной промышленности. Об этом сообщил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен.

Чиновник выразил убеждение, что производство оружия в Европе и США "слишком медленное", и Украина могла бы вооружаться гораздо быстрее, если бы производила больше военной техники на дому. Производство оружия в Украине может сократить сроки снабжения оружием с лет до месяцев, сказал Поульсен.

В последние годы мы приняли множество инициатив, чтобы увеличить производство разнообразной военной техники [в США и Европе]. Но в целом у нас и нет таких темпов производства военной техники, как в Украине.

По его словам, сейчас Дания работает над тем, чтобы направить финансирование непосредственно на оборонную промышленность Украины. В частности, рассматривается возможность создать до конца года специальный фонд для объединения государственных и частных инвестиций в украинские мощности по производству оружия.