Дания создаст международный фонд для финансирования оружейной промышленности Украины

Дания намерена создать международный фонд целенаправленного финансирования украинской оружейной промышленности. Об этом сообщил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен.
Главные тезисы
- Дания планирует создать международный фонд для финансирования украинской оружейной промышленности.
- Цель инициативы ― ускорить производство военной техники в Украине и снизить сроки поставок на фронт.
- Производство оружия в Украине оказывается дешевле и проще в поддержке, что делает его привлекательным для международных инвесторов.
Дания поможет ускорить производство оружия в Украине
Чиновник выразил убеждение, что производство оружия в Европе и США "слишком медленное", и Украина могла бы вооружаться гораздо быстрее, если бы производила больше военной техники на дому. Производство оружия в Украине может сократить сроки снабжения оружием с лет до месяцев, сказал Поульсен.
По его словам, сейчас Дания работает над тем, чтобы направить финансирование непосредственно на оборонную промышленность Украины. В частности, рассматривается возможность создать до конца года специальный фонд для объединения государственных и частных инвестиций в украинские мощности по производству оружия.
По словам Поульсена, производство в Украине не только быстрее, но дешевле, а оборудование легче обслуживать и поддерживать. Несмотря на потенциал, у украинского ВПК "очень большие неиспользованные мощности" из-за нехватки средств, добавил он.
Дания усилит поддержку Украины на фоне войны с РФ
Минобороны Дании обращает внимание на то, что украинское оружие и техника будут попадать на фронт посредством финансирования со стороны официального Копенгагена.
В этих целях Дания будет использовать доходы от замороженных российских активов.
По словам главы оборонного ведомства Троэльса Лунда Поульсена, вместе с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром стратегической промышленности Германом Сметаниным они уже подписали соглашение о намерениях продолжить сотрудничество по контрактам с украинскими оборонными предприятиями.
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