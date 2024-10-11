Дания создаст международный фонд для финансирования оружейной промышленности Украины

Дания поможет ускорить производство оружия в Украине

Чиновник выразил убеждение, что производство оружия в Европе и США "слишком медленное", и Украина могла бы вооружаться гораздо быстрее, если бы производила больше военной техники на дому. Производство оружия в Украине может сократить сроки снабжения оружием с лет до месяцев, сказал Поульсен.

В последние годы мы приняли множество инициатив, чтобы увеличить производство разнообразной военной техники [в США и Европе]. Но в целом у нас и нет таких темпов производства военной техники, как в Украине. Троэлс Лунд Поульсен Министр обороны Дании

По его словам, сейчас Дания работает над тем, чтобы направить финансирование непосредственно на оборонную промышленность Украины. В частности, рассматривается возможность создать до конца года специальный фонд для объединения государственных и частных инвестиций в украинские мощности по производству оружия.

Поульсен отметил, что ранее Дания уже начала напрямую финансировать производство оружия в Украине, и это вызвало большой интерес среди других союзников. В частности, в июле по такой схеме было профинансировано производство 18 орудий "Богдана", которые уже через два месяца оказались на фронте. Поделиться

По словам Поульсена, производство в Украине не только быстрее, но дешевле, а оборудование легче обслуживать и поддерживать. Несмотря на потенциал, у украинского ВПК "очень большие неиспользованные мощности" из-за нехватки средств, добавил он.

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Минобороны Дании обращает внимание на то, что украинское оружие и техника будут попадать на фронт посредством финансирования со стороны официального Копенгагена.

В этих целях Дания будет использовать доходы от замороженных российских активов.

По словам главы оборонного ведомства Троэльса Лунда Поульсена, вместе с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром стратегической промышленности Германом Сметаниным они уже подписали соглашение о намерениях продолжить сотрудничество по контрактам с украинскими оборонными предприятиями.