Данія створить міжнародний фонд для фінансування збройової промисловості України

Данія допоможе прискорити виробництво зброї в Україні

Посадовець висловив переконання, що виробництво зброї в Європі та США "занадто повільне", і Україна могла б озброюватися набагато швидше, якби виробляла більше військової техніки вдома. Виробництво зброї в Україні може скоротити терміни постачання зброї з років до місяців, сказав Поульсен.

Останніми роками ми вжили багато ініціатив, щоб збільшити виробництво різноманітної військової техніки [в США та Європі]. Але загалом ми й близько не маємо таких темпів виробництва військової техніки, як в Україні. Троелс Лунд Поульсен Міністр оборони Данії

За його словами, зараз Данія працює над тим, щоб направити фінансування безпосередньо на оборонну промисловість України. Зокрема розглядається можливість створити до кінця року спеціальний фонд для об’єднання державних та приватних інвестицій в українські потужності з виробництва зброї.

Поульсен зазначив, що раніше Данія вже почала напряму фінансувати виробництво зброї в Україні, і це викликало "великий інтерес" серед інших союзників. Зокрема, у липні за такою схемою було профінансовано вироництво 18 гармат "Богдана", які вже за два місяці опинилися на фронті. Поширити

За словами Поульсена, виробництво в Україні не тільки швидше, але й дешевше, а обладнання легше обслуговувати та підтримувати. Попри потенціал, український ВПК має "дуже великі невикористані потужності" через брак коштів, додав він.

Данія посилить підтримку України на тлі війни з РФ

Міноборони Данії звертає увагу на те, що українська зброя і техніка потраплятимуть на фронт за допомогою фінансувань з боку офіційного Копенгагена.

З цією метою Данія буде використовувати доходи від заморожених російських активів.

За словами глави оборонного відомства Троельса Лунда Поульсена, разом із українським колегою Рустемом Умєровим і міністром стратегічної промисловості Германом Сметаніним вони уже підписали угоду про наміри продовжити співпрацю щодо контрактів з українськими оборонними підприємствами.