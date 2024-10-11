Данія створить міжнародний фонд для фінансування збройової промисловості України
Категорія
Світ
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Данія створить міжнародний фонд для фінансування збройової промисловості України

САУ Богдана
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Джерело:  Bloomberg

Данія планує створити міжнародний фонд цілеспрямованого фінансування української збройової промисловості. Про це повідомив міністр оборони країни Троелс Лунд Поульсен.

Головні тези:

  • Створення міжнародного фонду фінансування збройової промисловості України є ініціативою Данії для підтримки розвитку української військово-промислової галузі.
  • Данія вважає, що українська зброя може вироблятися швидше та ефективніше, що дозволить зменшити терміни постачання зброї на фронт.
  • Виробництво зброї в Україні виявляється дешевшим та простішим у підтримці, що робить його привабливим для міжнародних інвесторів.

Данія допоможе прискорити виробництво зброї в Україні

Посадовець висловив переконання, що виробництво зброї в Європі та США "занадто повільне", і Україна могла б озброюватися набагато швидше, якби виробляла більше військової техніки вдома. Виробництво зброї в Україні може скоротити терміни постачання зброї з років до місяців, сказав Поульсен.

Останніми роками ми вжили багато ініціатив, щоб збільшити виробництво різноманітної військової техніки [в США та Європі]. Але загалом ми й близько не маємо таких темпів виробництва військової техніки, як в Україні.

Троелс Лунд Поульсен

Троелс Лунд Поульсен

Міністр оборони Данії

За його словами, зараз Данія працює над тим, щоб направити фінансування безпосередньо на оборонну промисловість України. Зокрема розглядається можливість створити до кінця року спеціальний фонд для об’єднання державних та приватних інвестицій в українські потужності з виробництва зброї.

Поульсен зазначив, що раніше Данія вже почала напряму фінансувати виробництво зброї в Україні, і це викликало "великий інтерес" серед інших союзників. Зокрема, у липні за такою схемою було профінансовано вироництво 18 гармат "Богдана", які вже за два місяці опинилися на фронті.

За словами Поульсена, виробництво в Україні не тільки швидше, але й дешевше, а обладнання легше обслуговувати та підтримувати. Попри потенціал, український ВПК має "дуже великі невикористані потужності" через брак коштів, додав він.

Данія посилить підтримку України на тлі війни з РФ

Міноборони Данії звертає увагу на те, що українська зброя і техніка потраплятимуть на фронт за допомогою фінансувань з боку офіційного Копенгагена.

З цією метою Данія буде використовувати доходи від заморожених російських активів.

За словами глави оборонного відомства Троельса Лунда Поульсена, разом із українським колегою Рустемом Умєровим і міністром стратегічної промисловості Германом Сметаніним вони уже підписали угоду про наміри продовжити співпрацю щодо контрактів з українськими оборонними підприємствами.

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