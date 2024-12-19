Дания передает новый пакет военной помощи Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Дания передает новый пакет военной помощи Украине

Минобороны Дании
Флаги Дании и Украины
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В Минобороны Дании объявили о передаче 23 пакета военной помощи Украине с целью усиления ПВО и боевой авиации.

Главные тезисы

  • Дания передает 23 пакет военной помощи Украине для усиления противовоздушной обороны и боевой авиации.
  • Помощь включает финансовый вклад в развитие боевой авиации и передачу боевых машин другим западным партнерам.
  • Дания и Швеция также передадут боевые машины пехоты и увеличат количество военных инструкторов для расширенной поддержки НАТО Украины.
  • Влияние российских атак на украинскую энергетическую систему подчеркивает важность поддержки противовоздушной обороны.
  • Великобритания также предоставляет военную помощь Украине – новый пакет на 225 миллионов фунтов стерлингов, включая ресурсы для военно-морских сил и средства противовоздушной обороны.

Что известно о передаче Данией 23 пакета военной помощи Украине

Одна из самых насущных потребностей Украины — это способность защитить себя от российских авиаударов. Вот почему мы уделяем приоритетное внимание большей поддержке противовоздушной обороны. Кроме того, пакет содержит финансовый вклад в эксплуатацию потенциала боевой авиации Украины, в создании которого Дания сыграла особую роль, и пожертвовав боевые самолеты F-16 и подготовив личный состав, подчеркнул глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Дания совместно со Швецией передаст Украине несколько боевых машин пехоты CV90, а также увеличит количество военных инструкторов и технического персонала для расширенной поддержки НАТО Украины.

Дания объявила о передаче Украине 23 пакета военной помощи
Флаг Дании

Россия не жалеет средств в своей незаконной войне. Это отмечают российские атаки на украинскую энергетическую систему, направленные на давление на украинское население в зимние холодные месяцы. Это бесчеловечно. Это делает еще более важным, чтобы Европа и Дания продолжали поддерживать Украину, особенно украинскую противовоздушную оборону. Мы должны поставить Украину в лучшее положение, — добавил Троэльс Лунд Поульсен.

Что известно о предоставлении военной помощи от других западных партнеров Украины

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов. Это примерно 286 млн. дол.

В состав пакета входят:

  • 92 миллиона фунтов стерлингов (около 116 миллионов долларов) на укрепление военно-морских сил Украины. Предусмотрено предоставление малых катеров, разведывательных дронов, надводных беспилотных судов, дронов для поиска боеприпасов и противоминных аппаратов.

  • 68 миллионов фунтов стерлингов (примерно 85,5 миллионов долларов) на средства противовоздушной обороны. Включают радары, наземные средства для создания приманок, а также радиоэлектронную борьбу с беспилотниками.

  • 26 миллионов фунтов стерлингов (примерно 32,7 миллиона долларов) будут направлены на поддержку и обеспечение запасных частей для ранее предоставленных систем.

  • 39 миллионов фунтов стерлингов (около 49 миллионов долларов) выделено на поставку более 1000 систем радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также на совместную закупку респираторов и оборудования для повышения оборонных возможностей Вооруженных сил Украины.

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