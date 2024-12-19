Дания передает новый пакет военной помощи Украине

В Минобороны Дании объявили о передаче 23 пакета военной помощи Украине с целью усиления ПВО и боевой авиации.

Что известно о передаче Данией 23 пакета военной помощи Украине

Одна из самых насущных потребностей Украины — это способность защитить себя от российских авиаударов. Вот почему мы уделяем приоритетное внимание большей поддержке противовоздушной обороны. Кроме того, пакет содержит финансовый вклад в эксплуатацию потенциала боевой авиации Украины, в создании которого Дания сыграла особую роль, и пожертвовав боевые самолеты F-16 и подготовив личный состав, подчеркнул глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Поделиться

Дания совместно со Швецией передаст Украине несколько боевых машин пехоты CV90, а также увеличит количество военных инструкторов и технического персонала для расширенной поддержки НАТО Украины.

Флаг Дании

Россия не жалеет средств в своей незаконной войне. Это отмечают российские атаки на украинскую энергетическую систему, направленные на давление на украинское население в зимние холодные месяцы. Это бесчеловечно. Это делает еще более важным, чтобы Европа и Дания продолжали поддерживать Украину, особенно украинскую противовоздушную оборону. Мы должны поставить Украину в лучшее положение, — добавил Троэльс Лунд Поульсен. Поделиться

Что известно о предоставлении военной помощи от других западных партнеров Украины

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов. Это примерно 286 млн. дол.

В состав пакета входят: