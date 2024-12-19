Дания передает новый пакет военной помощи Украине

В Минобороны Дании объявили о передаче 23 пакета военной помощи Украине с целью усиления ПВО и боевой авиации.
Главные тезисы
- Дания передает 23 пакет военной помощи Украине для усиления противовоздушной обороны и боевой авиации.
- Помощь включает финансовый вклад в развитие боевой авиации и передачу боевых машин другим западным партнерам.
- Дания и Швеция также передадут боевые машины пехоты и увеличат количество военных инструкторов для расширенной поддержки НАТО Украины.
- Влияние российских атак на украинскую энергетическую систему подчеркивает важность поддержки противовоздушной обороны.
- Великобритания также предоставляет военную помощь Украине – новый пакет на 225 миллионов фунтов стерлингов, включая ресурсы для военно-морских сил и средства противовоздушной обороны.
Что известно о передаче Данией 23 пакета военной помощи Украине
Дания совместно со Швецией передаст Украине несколько боевых машин пехоты CV90, а также увеличит количество военных инструкторов и технического персонала для расширенной поддержки НАТО Украины.
Что известно о предоставлении военной помощи от других западных партнеров Украины
Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов. Это примерно 286 млн. дол.
В состав пакета входят:
92 миллиона фунтов стерлингов (около 116 миллионов долларов) на укрепление военно-морских сил Украины. Предусмотрено предоставление малых катеров, разведывательных дронов, надводных беспилотных судов, дронов для поиска боеприпасов и противоминных аппаратов.
68 миллионов фунтов стерлингов (примерно 85,5 миллионов долларов) на средства противовоздушной обороны. Включают радары, наземные средства для создания приманок, а также радиоэлектронную борьбу с беспилотниками.
26 миллионов фунтов стерлингов (примерно 32,7 миллиона долларов) будут направлены на поддержку и обеспечение запасных частей для ранее предоставленных систем.
39 миллионов фунтов стерлингов (около 49 миллионов долларов) выделено на поставку более 1000 систем радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также на совместную закупку респираторов и оборудования для повышения оборонных возможностей Вооруженных сил Украины.
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