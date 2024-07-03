Дедалі більше росіян переходять на бік України. Юсов розкрив реальні масштаби

Як зазначає представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, наразі в Україні діє чимало підрозділів, які складаються з представників російських добровольчих сил, однак вони заявляють про свою боротьбу з режимом Путіна публічно.

Громадяни РФ поступово усвідомлюють важливість боротьби за свою свободу

Андрій Юсов прокоментував роль російських добровольчих сил у війні, яку Росія веде проти України.

Він звернув увагу на те, що останнім часом на слуху завжди, ЛСР, РДК та Сибірський батальйон, які не лише влаштовують успішні рейди на території країни-агресорки, а й воюють безпосередньо на фронті.

Однак, за словами представника ГУР, таких підрозділів насправді більше, але не всі мають бути публічними.

Сили оборони працюють над створенням таких підрозділів, бо заявок багато, і ми працюємо і думаємо над залученням нових батальйонів. Андрій Юсов Представник ГУР МОУ

Фото: online.ua

Попри те, що росіян, які хочуть долучитися до української боротьби стає дедалі більше, ГУР все ж орієнтується на якість, а не на кількість, тому ретельно відбирає майбутніх добровольців.

ГУР отримало важливу інформацію після диверсії на російському кораблі “Серпухов”

Під час конференції Андрій Юсов розповів, як одному новобранцю “ЛСР” з позивним “Гога” вдалося пошкодити сучасний російський ракетний корабель “Серпухов”, що базувався у Калінінградській області РФ.

Успішну диверсію вдалося реалізувати у співпраці з побратимами з Легіону “Свобода Росії” та українським проєктом “Хочу жить”.

Як вдалося дізнатися ГУР, судно зазнало значних ушкоджень, воно потребує тривалого і вартісного ремонту.

Фото: online.ua

Однак це не все. “Гога” також зміг зібрати для українських розвідників вкрай важливу інформацію про російські воєнні об’єкти.