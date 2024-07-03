Дедалі більше росіян переходять на бік України. Юсов розкрив реальні масштаби

Як зазначає представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, наразі в Україні діє чимало підрозділів, які складаються з представників російських добровольчих сил, однак вони заявляють про свою боротьбу з режимом Путіна публічно.
Головні тези:
- Росіяни поступово долучаються до української боротьби проти путінського режиму.
- Українські сили оборони ретельно відбирають добровольців та працюють над створенням нових батальйонів для оптимального результату.
- Диверсія на російському кораблі дала можливість отримати важливу інформацію про російські воєнні об'єкти.
- Андрій Юсов ділиться подробиця успішної спецоперації “Рибалка” на території РФ.
Громадяни РФ поступово усвідомлюють важливість боротьби за свою свободу
Андрій Юсов прокоментував роль російських добровольчих сил у війні, яку Росія веде проти України.
Він звернув увагу на те, що останнім часом на слуху завжди, ЛСР, РДК та Сибірський батальйон, які не лише влаштовують успішні рейди на території країни-агресорки, а й воюють безпосередньо на фронті.
Однак, за словами представника ГУР, таких підрозділів насправді більше, але не всі мають бути публічними.
Попри те, що росіян, які хочуть долучитися до української боротьби стає дедалі більше, ГУР все ж орієнтується на якість, а не на кількість, тому ретельно відбирає майбутніх добровольців.
ГУР отримало важливу інформацію після диверсії на російському кораблі “Серпухов”
Під час конференції Андрій Юсов розповів, як одному новобранцю “ЛСР” з позивним “Гога” вдалося пошкодити сучасний російський ракетний корабель “Серпухов”, що базувався у Калінінградській області РФ.
Успішну диверсію вдалося реалізувати у співпраці з побратимами з Легіону “Свобода Росії” та українським проєктом “Хочу жить”.
Як вдалося дізнатися ГУР, судно зазнало значних ушкоджень, воно потребує тривалого і вартісного ремонту.
Однак це не все. “Гога” також зміг зібрати для українських розвідників вкрай важливу інформацію про російські воєнні об’єкти.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-