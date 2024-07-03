Все больше россиян переходят на сторону Украины. Юсов раскрыл реальные масштабы

Как отмечает представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, в настоящее время в Украине действует немало подразделений, состоящих из представителей российских добровольческих сил, однако они заявляют о своей борьбе с режимом Путина публично.
Главные тезисы
- Россияне постепенно приобщаются к украинской борьбе против путинского режима.
- Украинские силы обороны тщательно отбирают добровольцев и работают над созданием новых батальонов для оптимального результата.
- Диверсия на российском корабле “Серпухов” дала возможность получить важную информацию о российских военных объектах.
- Андрей Юсов делится подробностями успешной спецоперации "Рыбалка" на территории РФ.
Граждане РФ постепенно осознают важность борьбы за свою свободу
Андрей Юсов прокомментировал роль российских добровольческих сил в войне, которую Россия ведет против Украины.
Он обратил внимание на то, что в последнее время на слуху всегда ЛСР, РДК и Сибирский батальон, которые не только устраивают успешные рейды на территории страны-агрессорки, но и воюют непосредственно на фронте.
Однако, по словам представителя ГУР, таких подразделений на самом деле больше, но не все они должны быть публичными.
Несмотря на то, что россиян, желающих присоединиться к украинской борьбе, становится все больше, ГУР все же ориентируется на качество, а не на количество, поэтому тщательно отбирает будущих добровольцев.
ГУР получило важную информацию после диверсии на российском корабле "Серпухов"
Во время конференции Андрей Юсов рассказал, как одному новобранцу ЛСР с позывным “Гога” удалось повредить современный российский ракетный корабль “Серпухов”, базировавшийся в Калининградской области РФ.
Успешную диверсию удалось реализовать в сотрудничестве с собратьями из Легиона "Свобода России" и украинским проектом "Хочу жить".
Как удалось узнать ГУР, судно получило значительные повреждения, оно нуждается в длительном и дорогом ремонте.
Однако, это не все. "Гога" также смог собрать для украинских разведчиков очень важную информацию о российских военных объектах.
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