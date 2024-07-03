Все больше россиян переходят на сторону Украины. Юсов раскрыл реальные масштабы
Категория
Украина
Дата публикации

Все больше россиян переходят на сторону Украины. Юсов раскрыл реальные масштабы

Андрей Юсов
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Источник:  online.ua

Как отмечает представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, в настоящее время в Украине действует немало подразделений, состоящих из представителей российских добровольческих сил, однако они заявляют о своей борьбе с режимом Путина публично.
 

Главные тезисы

  • Россияне постепенно приобщаются к украинской борьбе против путинского режима.
  • Украинские силы обороны тщательно отбирают добровольцев и работают над созданием новых батальонов для оптимального результата.
  • Диверсия на российском корабле “Серпухов” дала возможность получить важную информацию о российских военных объектах.
  • Андрей Юсов делится подробностями успешной спецоперации "Рыбалка" на территории РФ.

Граждане РФ постепенно осознают важность борьбы за свою свободу

Андрей Юсов прокомментировал роль российских добровольческих сил в войне, которую Россия ведет против Украины.

Он обратил внимание на то, что в последнее время на слуху всегда ЛСР, РДК и Сибирский батальон, которые не только устраивают успешные рейды на территории страны-агрессорки, но и воюют непосредственно на фронте.

Однако, по словам представителя ГУР, таких подразделений на самом деле больше, но не все они должны быть публичными.

Силы обороны работают над созданием таких подразделений, потому что заявок много, и мы работаем и думаем о привлечении новых батальонов.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР МОУ

Фото: online.ua

Несмотря на то, что россиян, желающих присоединиться к украинской борьбе, становится все больше, ГУР все же ориентируется на качество, а не на количество, поэтому тщательно отбирает будущих добровольцев.

ГУР получило важную информацию после диверсии на российском корабле "Серпухов"

Во время конференции Андрей Юсов рассказал, как одному новобранцу ЛСР с позывным “Гога” удалось повредить современный российский ракетный корабль “Серпухов”, базировавшийся в Калининградской области РФ.

Успешную диверсию удалось реализовать в сотрудничестве с собратьями из Легиона "Свобода России" и украинским проектом "Хочу жить".

Как удалось узнать ГУР, судно получило значительные повреждения, оно нуждается в длительном и дорогом ремонте.

Фото: online.ua

Однако, это не все. "Гога" также смог собрать для украинских разведчиков очень важную информацию о российских военных объектах.

Полученные данные с корабля касаются не только одной операции. Вы прекрасно понимаете, что это за корабль, и какие ракетоносители могли быть. Враг не до конца понимает, что оказалось у нас и как это повлияет на него в будущем.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР МОУ

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