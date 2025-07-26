У РФ усе настільки “добре” з демографією, що в уряді створили «демографічний спецназ». Як заявила голова Ради Федерації парламенту РФ Валентина Матвієнко, завдяки цьому «загону чиновників» орієнтація на сімейні цінності «стала загальнодержавною справою».
Головні тези:
- Росія переживає найглибшу демографічну кризу з часів минулого століття, зменшення народжуваності настільки серйозне, що уряд створив 'демографічний спецназ' для активної боротьби із цією проблемою.
- За останні роки народжуваність в Росії стрімко зменшилася, що призвело до історичного мінімуму в цьому показнику. Детальна статистика населення та подій залишається засекреченою владою.
- Незважаючи на заклики до збільшення кількості дітей та інші заходи влади, реальні проблеми демографічної кризи так і залишаються нерозв'язаними, оскільки влада інвестує у війну та репресії, замість соціальних програм для сімей.
- Демографічна катастрофа в Росії є результатом десятиліть політики, що загострила соціальні проблеми країни та призвела до фактичного вимирання населення.
- Пропагандистське зараження 'традиційними цінностями' не здатне приховати серйозні наслідки демографічної кризи, що загрожує майбутньому Росії як держави.
Росія створила “демографічний спецназ” для боротьби за народжуваність
Росія переживає найглибшу демографічну кризу за понад два століття: торік народилося лише 1,22 млн дітей – найменше з 1999 року.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Порівняно з 2023-м роком народжуваність скоротилася на 3,4%, а порівняно з 2014-м – на понад третину. У I кварталі 2025 року народжуваність впала ще на 4%, що стало історичним мінімумом.
Детальну демографічну статистику по місяцях і регіонах – чисельність населення, кількість народжених, померлих, шлюбів та розлучень країна-агресор засекретила.
Фактичне вимирання країни російські посадовці прикривають словами про «традиційні цінності». Але жодна пропаганда не здатна зупинити демографічну катастрофу, якщо влада десятиліттями інвестує у війну, репресії й страх замість життя.
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