Демографическая катастрофа. В России стремительно сокращается рождаемость
Категория
Мир
Дата публикации

Демографическая катастрофа. В России стремительно сокращается рождаемость

ЦПД
Кремль
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В РФ все настолько хорошо с демографией, что в правительстве создали «демографический спецназ». Как заявила председатель Совета Федерации парламента РФ Валентина Матвиенко, благодаря этому «отряду чиновников» ориентация на семейные ценности «стала общегосударственным делом».

Главные тезисы

  • Россия переживает глубокий демографический кризис: рождаемость стремительно снижается, достигнув исторического минимума.
  • Власть создала “демографический спецназ” для борьбы с проблемой, однако реальные проблемы остаются нерешенными из-за недостатка социальных программ.
  • Пропаганда “традиционных ценностей” не скрывает последствий демографического кризиса, угрожающего будущему России как государства.

Россия создала "демографический спецназ" для борьбы за рождаемость

Россия переживает самый глубокий демографический кризис за более чем два столетия: в прошлом году родилось лишь 1,22 млн детей — меньше с 1999 года.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

По сравнению с 2023 годом рождаемость сократилась на 3,4%, а по сравнению с 2014-м — более чем на треть. В I квартале 2025 года рождаемость упала еще на 4%, что стало историческим минимумом.

Подробную демографическую статистику по месяцам и регионам — численность населения, количество родившихся, умерших, браков и разводов страна-агрессор засекретила.

Поэтому демографическая катастрофа продолжается, но вместо реальных решений — призывы власти к увеличению количества детей, введение дополнительных препятствий для абортов, а теперь еще и театр со спецназом и заместителями по детям в каждом министерстве. Очевидно, в кремле решили: раз народ не хочет — заставим по-гвардейски.

Фактическое вымирание в стране российские чиновники прикрывают словами о «традиционных ценностях». Но ни одна пропаганда не способна остановить демографическую катастрофу, если власть десятилетиями инвестирует в войну, репрессии и страх вместо жизни.

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