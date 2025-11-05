Демократи святкують перемогу на перших великих виборах після повернення Трампа

У США відбулися перші великі вибори після старту другої каденції Дональда Трампа. Демократи представили нове покоління лідерів, яке змогло вибороти для них перемогу над республіканськими силами.
Головні тези:
- Новий мер Нью-Йорку публічно кинув виклик Трампу.
- Останні події свідчать про те, що американці роздратовані діями президента США.
Нові вибори в США — які результати
Мером Нью-Йорку став Зохран Мамдані — 34-річний демократичний соціаліст, який за короткий період часу зміг перетворитися з малопомітного політика на одного з найвпливовіших демократів сучасності.
Останній не приховує, що вважає Дональда Трампа деспотом та зрадником своєї країни.
У Вірджинії та Нью-Джерсі перемогу святкують 46-річна Ебігейл Спанбергер та 53-річна Майкі Шеррілл — помірковані демократки.
Також вони дають надію на те, що Демократична партія все-таки знайде вихід з політичної глухого кута.
