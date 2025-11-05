Демократи святкують перемогу на перших великих виборах після повернення Трампа

У США відбулися перші великі вибори після старту другої каденції Дональда Трампа. Демократи представили нове покоління лідерів, яке змогло вибороти для них перемогу над республіканськими силами.

Нові вибори в США — які результати

Мером Нью-Йорку став Зохран Мамдані — 34-річний демократичний соціаліст, який за короткий період часу зміг перетворитися з малопомітного політика на одного з найвпливовіших демократів сучасності.

Останній не приховує, що вважає Дональда Трампа деспотом та зрадником своєї країни.

Якщо хтось і може показати нації, зрадженій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило. І якщо є якийсь спосіб налякати деспота, то це шляхом демонтажу тих самих умов, які дозволили йому накопичити владу, — заявив Мамдані на одному з мітингів. Поширити

У Вірджинії та Нью-Джерсі перемогу святкують 46-річна Ебігейл Спанбергер та 53-річна Майкі Шеррілл — помірковані демократки.

Журналісти звертають увагу на те, що ці результати цих виборів були красномовною реакцією на буремні дев'ять місяців перебування Дональда Трампа в Білому домі. Поширити

Також вони дають надію на те, що Демократична партія все-таки знайде вихід з політичної глухого кута.