Демократи святкують перемогу на перших великих виборах після повернення Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

Демократи святкують перемогу на перших великих виборах після повернення Трампа

Зохран Мамдані
Read in English
Джерело:  Reuters

У США відбулися перші великі вибори після старту другої каденції Дональда Трампа. Демократи представили нове покоління лідерів, яке змогло вибороти для них перемогу над республіканськими силами.

Головні тези:

  • Новий мер Нью-Йорку публічно кинув виклик Трампу.
  • Останні події свідчать про те, що американці роздратовані діями президента США.

Нові вибори в США — які результати

Мером Нью-Йорку став Зохран Мамдані — 34-річний демократичний соціаліст, який за короткий період часу зміг перетворитися з малопомітного політика на одного з найвпливовіших демократів сучасності.

Останній не приховує, що вважає Дональда Трампа деспотом та зрадником своєї країни.

Якщо хтось і може показати нації, зрадженій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило. І якщо є якийсь спосіб налякати деспота, то це шляхом демонтажу тих самих умов, які дозволили йому накопичити владу, — заявив Мамдані на одному з мітингів.

У Вірджинії та Нью-Джерсі перемогу святкують 46-річна Ебігейл Спанбергер та 53-річна Майкі Шеррілл — помірковані демократки.

Журналісти звертають увагу на те, що ці результати цих виборів були красномовною реакцією на буремні дев'ять місяців перебування Дональда Трампа в Білому домі.

Також вони дають надію на те, що Демократична партія все-таки знайде вихід з політичної глухого кута.

