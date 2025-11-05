Демократы празднуют победу на первых больших выборах после возвращения Трампа
Политика
Дата публикації

Демократы празднуют победу на первых больших выборах после возвращения Трампа

Новые выборы в США - какие результаты
Источник:  Reuters

В США прошли первые крупные выборы после старта второй каденции Дональда Трампа. Демократы представили новое поколение лидеров, которое смогло одержать победу над республиканскими силами.

Главные тезисы

  • Новый мэр Нью-Йорка публично бросил вызов Трампу.
  • Последние события свидетельствуют о том, что американцы раздражены действиями президента США.

Новые выборы в США — какие результаты

Мэром Нью-Йорка стал Зохран Мамдани — 34-летний демократический социалист, который за короткий период времени смог превратиться из малозаметного политика в одного из самых влиятельных демократов современности.

Последний не скрывает, что считает Дональда Трампа деспотом и предателем своей страны.

Если кто-то и может показать нации, преданной Дональдом Трампом, как его победить, то это город, который его породил. И если есть какой-то способ напугать деспота, то это путем демонтажа тех же условий, которые позволили ему накопить власть, — заявил Мамдани на одном из митингов.

В Виргинии и Нью-Джерси победу празднуют 46-летняя Эбигейл Спанбергер и 53-летняя Майки Шеррилл — умеренные демократы.

Журналисты обращают внимание на то, что результаты этих выборов были красноречивой реакцией на бурные девять месяцев пребывания Дональда Трампа в Белом доме.

Также они дают надежду на то, что Демократическая партия все же найдет выход из политического тупика.

