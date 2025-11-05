Демократы празднуют победу на первых больших выборах после возвращения Трампа

В США прошли первые крупные выборы после старта второй каденции Дональда Трампа. Демократы представили новое поколение лидеров, которое смогло одержать победу над республиканскими силами.
Главные тезисы
- Новый мэр Нью-Йорка публично бросил вызов Трампу.
- Последние события свидетельствуют о том, что американцы раздражены действиями президента США.
Новые выборы в США — какие результаты
Мэром Нью-Йорка стал Зохран Мамдани — 34-летний демократический социалист, который за короткий период времени смог превратиться из малозаметного политика в одного из самых влиятельных демократов современности.
Последний не скрывает, что считает Дональда Трампа деспотом и предателем своей страны.
В Виргинии и Нью-Джерси победу празднуют 46-летняя Эбигейл Спанбергер и 53-летняя Майки Шеррилл — умеренные демократы.
Журналисты обращают внимание на то, что результаты этих выборов были красноречивой реакцией на бурные девять месяцев пребывания Дональда Трампа в Белом доме.
Также они дают надежду на то, что Демократическая партия все же найдет выход из политического тупика.
