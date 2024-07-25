Демократична партія ухвалила нові правила задля номінування Гарріс у президенти США

Демократична партія США ухвалила нові правила, відповідно до яких політична сила обирає свого кандидата в президенти. Це дасть змогу номінувати американську віцепрезидентку Камалу Гарріс найближчим часом.

Демократи “ставлять” на Гарріс

Нові правила передбачають, що кандидата обиратимуть за допомогою електронних бюлетенів, яких надсилатимуть делегатам з'їзду Демократичної партії.

Зазначено, що голосування відбудеться, ймовірно, 1 серпня, але точна дата залежатиме від кількості претендентів. Її оголосить Національний комітет Демократичної партії. Поширити

Водночас наголошується, що завдяки електронному голосуванню кандидата у президенти та віцепрезиденти США від партії визначать до 7 серпня, щоб уникнути можливих судових позовів про доступ до виборчих бюлетенів в Огайо.

За ухваленими правилами претенденти від Демпартії до 27 липня мають оголосити про це, після чого до 30 липня подати підписи щонайменше 300 делегатів, але не більше 50 від одного штату.

Коли Демократична партія висуне свого кандидата в президенти — правила дозволять оголосити імʼя віцепрезидента без необхідності додаткового дистанційного голосування.

CNN підкреслює, що Національний зʼїзд Демократичної партії відбудеться у Чикаго 19-22 серпня. Там проходитиме церемоніальне голосування за кандидатів у президенти й віцепрезиденти. Також тоді схвалять передвиборчу програму.

Камала Гарріс йде в президенти США

Мене звати Камала Гарріс, я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів. Поширити

Передвиборче відео віцепрезидентки США зосереджене на заклику до "свободи". Також у ньому чітко критикуються юридичні проблеми експрезидента країни Дональда Трампа. У відео вона використала його фото.

На цих виборах перед кожним постає питання: у якій країні ми хочемо жити? Є деякі люди, які вважають, що ми повинні бути країною хаосу. Страху. Ненависті, — зазначається у відео під час того, як зображується Трамп та його можливий віцепрезидент Джей Ді Венс.