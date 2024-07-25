Камала Гарріс офіційно заявила про балотування у президенти США — відео
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Камала Гарріс офіційно заявила про балотування у президенти США — відео

Kamala Harris
Гарріс
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Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно заявила, що візьме участь у президентських виборах в США. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі X 25 липня та опублікувала перше передвиборче відео.

Головні тези:

  • Камала Гарріс офіційно висунула свою кандидатуру на пост президента США.
  • У своєму передвиборчому відео віцепрезидентка зосереджується на заклику до свободи та критиці експрезидента Дональда Трампа.
  • Камала Гарріс обіцяє підтримувати Україну та продовжити політику президента Байдена у разі перемоги на виборах.

Камала Гарріс йде в президенти США

Мене звати Камала Гарріс, я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів.

Камала Гарріс

Камала Гарріс

Віцепрезидентка США

Передвиборче відео віцепрезидентки США зосереджене на заклику до "свободи". Також у ньому чітко критикуються юридичні проблеми експрезидента країни Дональда Трампа. У відео вона використала його фото.

На цих виборах перед кожним постає питання: у якій країні ми хочемо жити? Є деякі люди, які вважають, що ми повинні бути країною хаосу. Страху. Ненависті, - зазначається у відео під час того, як зображується Трамп та його можливий віцепрезидент Джей Ді Венс.

Але ми. Ми обираємо щось інше; ми обираємо свободу, - запевнили у відео.

Вибори президента США: що відомо

Раніше опитування Reuters/Ipsos показало, що Камала Гарріс випереджає Трампа у президентських перегонах. Гарріс випередила Трампа з результатом 44% проти 42% в загальнонаціональному опитуванні, з різницею в межах 3-відсоткової похибки.

Також Камала Гарріс розповіла про свої плани щодо можливого президентства.

Я бралася за злочинців усіх видів: хижаків, які знущалися над жінками, шахраїв, які обкрадали споживачів, шахраїв, які порушували правила заради власної вигоди. Тому почуйте мене, коли я скажу: Я знаю тип Дональда Трампа. І в цій кампанії, я обіцяю вам: Я з гордістю поставлю свій послужний список проти нього в будь-який день тижня, - наголосила вона, згадуючи про свою роль як колишнього генерального прокурора Каліфорнії та прокурора в суді.

Гарріс налаштована на підтримку України

Нещодавно американські журналісти дали зрозуміти, що вважають зовнішню політику “слабкою стороною” віцепрезидентки США.

Однак ніхто не заперечує той факт, що вона завжди під "твердо стояла на боці президента Байдена, захищаючи Україну".

Це означає, що Камала Гарріс продовжить політичну лінію чинного президента США, якщо зможе виграти вибори.

Як відомо, під час саміті миру у Швейцарії політикиня наголосила, що усвідомлює катастрофічність всього, що робить РФ на міжнародній арені.

Агресія Росії — це не тільки зазіхання на життя і свободу народу України, це не лише зазіхання на глобальну продовольчу безпеку та енергопостачання, це також зазіхання на міжнародні правила і норми.

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