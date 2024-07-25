Камала Гарріс офіційно заявила про балотування у президенти США — відео

Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно заявила, що візьме участь у президентських виборах в США. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі X 25 липня та опублікувала перше передвиборче відео.
Головні тези:
- Камала Гарріс офіційно висунула свою кандидатуру на пост президента США.
- У своєму передвиборчому відео віцепрезидентка зосереджується на заклику до свободи та критиці експрезидента Дональда Трампа.
- Камала Гарріс обіцяє підтримувати Україну та продовжити політику президента Байдена у разі перемоги на виборах.
Камала Гарріс йде в президенти США
Передвиборче відео віцепрезидентки США зосереджене на заклику до "свободи". Також у ньому чітко критикуються юридичні проблеми експрезидента країни Дональда Трампа. У відео вона використала його фото.
I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024
Але ми. Ми обираємо щось інше; ми обираємо свободу, - запевнили у відео.
Вибори президента США: що відомо
Раніше опитування Reuters/Ipsos показало, що Камала Гарріс випереджає Трампа у президентських перегонах. Гарріс випередила Трампа з результатом 44% проти 42% в загальнонаціональному опитуванні, з різницею в межах 3-відсоткової похибки.
Також Камала Гарріс розповіла про свої плани щодо можливого президентства.
Гарріс налаштована на підтримку України
Нещодавно американські журналісти дали зрозуміти, що вважають зовнішню політику “слабкою стороною” віцепрезидентки США.
Однак ніхто не заперечує той факт, що вона завжди під "твердо стояла на боці президента Байдена, захищаючи Україну".
Це означає, що Камала Гарріс продовжить політичну лінію чинного президента США, якщо зможе виграти вибори.
Як відомо, під час саміті миру у Швейцарії політикиня наголосила, що усвідомлює катастрофічність всього, що робить РФ на міжнародній арені.
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