Камала Гаррис официально заявила о баллотировании в президенты США — видео

Вице-президент США Камала Гаррис официально заявила, что примет участие в президентских выборах в США. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X 25 июля и опубликовала первое предвыборное видео.

Камала Гаррис идет в президенты США

Меня зовут Камала Гаррис, я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов. Камала Гаррис Вице-президент США

Предвыборное видео вице-президентки США сосредоточено на призыве к "свободе". Также в нем четко критикуются юридические проблемы экс-президента страны Дональда Трампа. В видео она использовала его фото.

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024

На этих выборах перед каждым стоит вопрос: в какой стране мы хотим жить? Есть некоторые люди, считающие, что мы должны быть страной хаоса. Страха. Ненависти, — отмечается в видео во время того, как изображается Трамп и его возможный вице-президент Джей Ди Вэнс. Поделиться

Но мы. Мы выбираем что-то другое; мы выбираем свободу, — заверили в видео.

Выборы президента США: что известно

Ранее опрос Reuters/Ipsos показал, что Камала Гаррис опережает Трампа в президентской гонке. Гаррис опередила Трампа с результатом 44% против 42% в общенациональном опросе, с разницей в пределах 3-процентной погрешности.

Также Камала Гаррис рассказала о своих планах по возможному президентству.

Я бралась за преступников всех видов: хищников, издевавшихся над женщинами, мошенников, обворовавших потребителей, мошенников, нарушающих правила ради собственной выгоды. Поэтому услышьте меня, когда скажу: Я знаю тип Дональда Трампа. И в этой кампании, я обещаю вам: Я с гордостью поставлю свой послужной список против него в любой день недели, — подчеркнула она, вспоминая свою роль как бывшего генерального прокурора Калифорнии и прокурора в суде. Поделиться

Гаррис настроена на поддержку Украины

Недавно американские журналисты дали понять, что считают внешнюю политику "слабой стороной" вице-президента США.

Однако никто не отрицает тот факт, что она всегда под "твердо стояла на стороне президента Байдена, защищая Украину".

Это значит, что Камала Гаррис продолжит политическую линию действующего президента США, если сможет выиграть выборы.

Как известно, на саммите мира в Швейцарии политика подчеркнула, что осознает катастрофичность всего, что делает РФ на международной арене.