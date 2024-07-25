Камала Гаррис официально заявила о баллотировании в президенты США — видео

Вице-президент США Камала Гаррис официально заявила, что примет участие в президентских выборах в США. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X 25 июля и опубликовала первое предвыборное видео.
Главные тезисы
- Камала Гаррис официально заявила о баллотировании в президенты США, подчеркивая свою поддержку политики действующего президента Байдена и обещая продолжить защиту интересов Украины.
- В предвыборном видео Камала Гаррис критикует экс-президента Дональда Трампа и выступает за свободу, поддерживая принципы международного права.
- Камала Гаррис, имея опыт работы с преступниками, обещает бороться против торговли людьми, мошенничества и нарушений прав.
Камала Гаррис идет в президенты США
Предвыборное видео вице-президентки США сосредоточено на призыве к "свободе". Также в нем четко критикуются юридические проблемы экс-президента страны Дональда Трампа. В видео она использовала его фото.
I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024
Но мы. Мы выбираем что-то другое; мы выбираем свободу, — заверили в видео.
Выборы президента США: что известно
Ранее опрос Reuters/Ipsos показал, что Камала Гаррис опережает Трампа в президентской гонке. Гаррис опередила Трампа с результатом 44% против 42% в общенациональном опросе, с разницей в пределах 3-процентной погрешности.
Также Камала Гаррис рассказала о своих планах по возможному президентству.
Гаррис настроена на поддержку Украины
Недавно американские журналисты дали понять, что считают внешнюю политику "слабой стороной" вице-президента США.
Однако никто не отрицает тот факт, что она всегда под "твердо стояла на стороне президента Байдена, защищая Украину".
Это значит, что Камала Гаррис продолжит политическую линию действующего президента США, если сможет выиграть выборы.
Как известно, на саммите мира в Швейцарии политика подчеркнула, что осознает катастрофичность всего, что делает РФ на международной арене.
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