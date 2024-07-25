Демократическая партия приняла новые правила для номинирования Гаррис в президенты США

Демократическая партия США приняла новые правила, согласно которым политическая сила выбирает своего кандидата в президенты. Это позволит номинировать американского вице-президента Камалу Гаррис в ближайшее время.

Демократы “ставят” на Гаррис

Новые правила предусматривают, что кандидата будут выбирать с помощью электронных бюллетеней, которые будут направлены делегатам съезда Демократической партии.

Отмечено, что голосование состоится предположительно 1 августа, но точная дата будет зависеть от количества претендентов. Ее объявит Национальный комитет Демократической партии. Поделиться

В то же время отмечается, что благодаря электронному голосованию кандидата в президенты и вице-президенты США от партии определят до 7 августа во избежание возможных судебных исков о доступе к избирательным бюллетеням в Огайо.

По принятым правилам, претенденты от Демпартии до 27 июля должны объявить об этом, после чего до 30 июля подать подписи не менее 300 делегатов, но не более 50 от одного штата.

Когда Демократическая партия выдвинет своего кандидата в президенты, правила позволят объявить имя вице-президента без необходимости дополнительного дистанционного голосования.

CNN подчеркивает, что Национальный съезд Демократической партии состоится в Чикаго 19-22 августа. Там будет проходить церемониальное голосование за кандидатов в президенты и вице-президенты. Также тогда одобрят предвыборную программу.

Камала Гаррис идет в президенты США

Меня зовут Камала Гаррис, я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов. Поделиться

Предвыборное видео вице-президента США сосредоточено на призыве к "свободе". Также в нем четко критикуются юридические проблемы экс-президента страны Дональда Трампа. В видео она использовала его фото.

На этих выборах перед каждым стоит вопрос: в какой стране мы хотим жить? Есть некоторые люди, считающие, что мы должны быть страной хаоса. Страха. Ненависти, — говорится в видео во время того, как изображается Трамп и его возможный вице-президент Джей Ди Венс.