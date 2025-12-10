Демократка Гіггінс сенсаційно перемогла ставленика Трампа на виборах мера Маямі
Демократка Гіггінс сенсаційно перемогла ставленика Трампа на виборах мера Маямі

Гіггінс
Джерело:  AP

У Маямі вперше за майже три десятиліття мером обрали кандидатку від Демократичної партії. Ейлін Гіггінс перемогла республіканця Еміліо Гонсалеса з великим відривом, попри те, що його підтримував Дональд Трамп.

Головні тези:

  • Демократка Гіггінс здобула перемогу виборах мера Маямі, обігнавши республіканського ставленика Трампа.
  • Успіх Гіггінс є несподіванкою, оскільки більшість мешканців Маямі — вихідці з Латинської Америки, які традиційно підтримують республіканців.
  • Перемога демократки розглядається як позитивний сигнал перед проміжними виборами у Конгресі, які відбудуться наступного року.

Демократка Гіггінс сенсаційно стала мером Маямі

61-річна Гіггінс випередила суперника майже на 20%, хоча її кампанія будувалася на критиці міграційної політики Трампа.

До того ж вона — перша жінка, яка здобула перемогу на виборах мера Маямі. У коментарі AP вона сказала, що виборці Маямі не підтримали «негуманну риторику» щодо мігрантів.

Перемога демократки стала несподіванкою, адже більшість мешканців міста — вихідці з Куби, Венесуели, Нікарагуа та інших країн Латинської Америки, які традиційно голосують за республіканців

Республіканська конгресвумен Марія Салазар назвала результати «тривожним сигналом» для своєї партії. За її словами, латиноамериканські виборці хочуть і безпеки на кордоні, і сильної економіки, але й пом’якшення правил для тих мігрантів, які багато років живуть у США і не мають проблем із законом.

Маямі має близько 500 тис мешканців і входить до округу Маямі-Дейд, де на президентських виборах 2024 року найбільше голосували за чинного президента США Дональда Трампа. Тепер демократи розглядають результат нових виборів як позитивний сигнал напередодні проміжних виборів у Конгрес, які відбудуться наступного року.

Під час виборів у 2024 році Трампа підтримали 46% латиноамериканських виборців — це рекорд серед кандидатів від Республіканської партії в сучасну епоху.

Такий успіх політика призвів до того, що віцепрезидентка Камала Гарріс отримала найгірший результат серед виборців-латиноамериканців для кандидата у президенти від Демократичної партії за останні 20 років.

Латиноамериканці голосували за Дональда Трампа, попри його расистську риторику для опису іммігрантів без документів і заяву, що Пуерто-Рико — це «острів сміття»

