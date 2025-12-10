Демократка Гіггінс сенсаційно перемогла ставленика Трампа на виборах мера Маямі

У Маямі вперше за майже три десятиліття мером обрали кандидатку від Демократичної партії. Ейлін Гіггінс перемогла республіканця Еміліо Гонсалеса з великим відривом, попри те, що його підтримував Дональд Трамп.
Головні тези:
- Демократка Гіггінс здобула перемогу виборах мера Маямі, обігнавши республіканського ставленика Трампа.
- Успіх Гіггінс є несподіванкою, оскільки більшість мешканців Маямі — вихідці з Латинської Америки, які традиційно підтримують республіканців.
- Перемога демократки розглядається як позитивний сигнал перед проміжними виборами у Конгресі, які відбудуться наступного року.
Демократка Гіггінс сенсаційно стала мером Маямі
61-річна Гіггінс випередила суперника майже на 20%, хоча її кампанія будувалася на критиці міграційної політики Трампа.
До того ж вона — перша жінка, яка здобула перемогу на виборах мера Маямі. У коментарі AP вона сказала, що виборці Маямі не підтримали «негуманну риторику» щодо мігрантів.
Перемога демократки стала несподіванкою, адже більшість мешканців міста — вихідці з Куби, Венесуели, Нікарагуа та інших країн Латинської Америки, які традиційно голосують за республіканців
Маямі має близько 500 тис мешканців і входить до округу Маямі-Дейд, де на президентських виборах 2024 року найбільше голосували за чинного президента США Дональда Трампа. Тепер демократи розглядають результат нових виборів як позитивний сигнал напередодні проміжних виборів у Конгрес, які відбудуться наступного року.
Під час виборів у 2024 році Трампа підтримали 46% латиноамериканських виборців — це рекорд серед кандидатів від Республіканської партії в сучасну епоху.
Такий успіх політика призвів до того, що віцепрезидентка Камала Гарріс отримала найгірший результат серед виборців-латиноамериканців для кандидата у президенти від Демократичної партії за останні 20 років.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-