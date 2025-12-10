Демократка Гиггинс сенсационно победила ставленника Трампа на выборах мэра Майами

В Майами впервые за почти три десятилетия мэром избрали кандидата от Демократической партии. Эйлин Гиггинс победила республиканца Эмилио Гонсалеса с большим отрывом, несмотря на то, что его поддерживал Дональд Трамп.

Демократка Гиггинс сенсационно стала мэром Майами

61-летняя Гиггинс опередила соперника почти на 20%, хотя ее кампания строилась на критике миграционной политики Трампа.

К тому же она первая женщина, одержавшая победу на выборах мэра Майами. В комментарии AP она сказала, что избиратели Майами не поддержали «негуманную риторику» по поводу мигрантов.

Победа демократки стала неожиданностью, ведь большинство жителей города — выходцы из Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и других стран Латинской Америки, традиционно голосующих за республиканцев.

Республиканский конгрессвумен Мария Салазар назвала результаты «тревожным сигналом» для своей партии. По ее словам, латиноамериканские избиратели хотят и безопасности на границе, и сильной экономики, но и смягчения правил для тех мигрантов, много лет живущих в США и не имеющих проблем с законом. Поделиться

Майами имеет около 500 тыс. жителей и входит в округ Майами-Дейд, где на президентских выборах 2024 года больше всего голосовали за действующего президента США Дональда Трампа. Теперь демократы рассматривают результат новых выборов как положительный сигнал в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в следующем году.

На выборах в 2024 году Трампа поддержали 46% латиноамериканских избирателей — это рекорд среди кандидатов от Республиканской партии в современную эпоху.

Такой успех политика привел к тому, что вице-президент Камала Гаррис получила худший результат среди избирателей-латиноамериканцев для кандидата в президенты от Демократической партии за последние 20 лет.