Демократка Гиггинс сенсационно победила ставленника Трампа на выборах мэра Майами

В Майами впервые за почти три десятилетия мэром избрали кандидата от Демократической партии. Эйлин Гиггинс победила республиканца Эмилио Гонсалеса с большим отрывом, несмотря на то, что его поддерживал Дональд Трамп.
Главные тезисы
- Демократка Гиггинс победила ставленника Трампа на выборах мэра Майами, обогнав его с большим отрывом.
- Победа Гиггинс среди выходцев из Латинской Америки считается неожиданной, так как они традиционно поддерживают республиканцев.
- Результаты выборов рассматриваются как позитивный сигнал для демократов перед предстоящими промежуточными выборами в Конгресс.
Демократка Гиггинс сенсационно стала мэром Майами
61-летняя Гиггинс опередила соперника почти на 20%, хотя ее кампания строилась на критике миграционной политики Трампа.
К тому же она первая женщина, одержавшая победу на выборах мэра Майами. В комментарии AP она сказала, что избиратели Майами не поддержали «негуманную риторику» по поводу мигрантов.
Победа демократки стала неожиданностью, ведь большинство жителей города — выходцы из Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и других стран Латинской Америки, традиционно голосующих за республиканцев.
Майами имеет около 500 тыс. жителей и входит в округ Майами-Дейд, где на президентских выборах 2024 года больше всего голосовали за действующего президента США Дональда Трампа. Теперь демократы рассматривают результат новых выборов как положительный сигнал в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в следующем году.
На выборах в 2024 году Трампа поддержали 46% латиноамериканских избирателей — это рекорд среди кандидатов от Республиканской партии в современную эпоху.
Такой успех политика привел к тому, что вице-президент Камала Гаррис получила худший результат среди избирателей-латиноамериканцев для кандидата в президенты от Демократической партии за последние 20 лет.
