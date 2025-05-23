День Героїв України. Що важливо знати про свято та його історію
Категорія
Україна
Дата публікації

День Героїв України. Що важливо знати про свято та його історію

ЗСУ
Джерело:  online.ua

23 травня — День Героїв України — особливе та важливе свято, під час якого  українці вшановують пам’ять своїх співвітчизників, які поклали життя в боротьбі за волю і незалежність батьківщини.

Головні тези:

  • Свято для вшановування героїв України почало різко набувати популярності після розпаду СРСР.
  • На тлі російської загарбницької війни важливо пам'ятати та шанувати тих, хто боровся та бореться за незалежність батьківщини.

День Героїв України — найважливіші факти про свято

Що важливо розуміти, ідея свята вперше виникла у середовищі українських націоналістів.

Воно було запроваджене постановою ІІ Великого Збору ОУН, який відбувся у квітні 1941 року в Кракові.

Дата 23 травня була вибрана не випадково. 3 травня за суперечливих обставин загинув ідеолог українського самостійництва Микола Міхновський. 23 та 25 травня радянськими агентами були вбиті лідери українського визвольного руху Євген Коновалець та Симон Петлюра, — нагадує Генштаб ЗСУ.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Окрім того, наголошується, що День Героїв України під час Другої світової війни та після її завершення відзначали члени Організації Українських Націоналістів і вояки Української Повстанської Армії.

Українці часто проводили “масові” святочні зібрання. Біля могил місцевих героїв збиралися люди, співали гімн України та гімн ОУН.

Після розпаду СРСР свято почало швидко набувати популярності, особливо на заході України.

Попри те, що вона не є офіційним, однак традиція вшанування героїв 23 травня міцнішає.

На тлі загарбницької війни, яку Росія уже понад 11 років веде проти України, вкрай важливо пам'ятити і шанувати кожного, хто боровся та продовжує боротися за незалежність батьківщини.

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