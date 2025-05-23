День Героїв України. Що важливо знати про свято та його історію

23 травня — День Героїв України — особливе та важливе свято, під час якого українці вшановують пам’ять своїх співвітчизників, які поклали життя в боротьбі за волю і незалежність батьківщини.

День Героїв України — найважливіші факти про свято

Що важливо розуміти, ідея свята вперше виникла у середовищі українських націоналістів.

Воно було запроваджене постановою ІІ Великого Збору ОУН, який відбувся у квітні 1941 року в Кракові.

Дата 23 травня була вибрана не випадково. 3 травня за суперечливих обставин загинув ідеолог українського самостійництва Микола Міхновський. 23 та 25 травня радянськими агентами були вбиті лідери українського визвольного руху Євген Коновалець та Симон Петлюра, — нагадує Генштаб ЗСУ. Поширити

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Окрім того, наголошується, що День Героїв України під час Другої світової війни та після її завершення відзначали члени Організації Українських Націоналістів і вояки Української Повстанської Армії.

Українці часто проводили “масові” святочні зібрання. Біля могил місцевих героїв збиралися люди, співали гімн України та гімн ОУН.

Після розпаду СРСР свято почало швидко набувати популярності, особливо на заході України.

Попри те, що вона не є офіційним, однак традиція вшанування героїв 23 травня міцнішає.