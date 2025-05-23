День Героев Украины. Что важно знать о празднике и его истории

23 мая - День Героев Украины - особенный и важный праздник, во время которого украинцы чтят память своих соотечественников, отдавших жизнь в борьбе за свободу и независимость родины.

День Героев Украины — важнейшие факты о празднике

Что важно понимать, идея праздника впервые возникла в среде украинских националистов.

Он был введен постановлением II Великого Собрания ОУН, которое состоялось в апреле 1941 года в Кракове.

Дата 23 мая была выбрана не случайно. 3 мая при спорных обстоятельствах погиб Николай Михновский. 23 и 25 мая советскими агентами были убиты лидеры украинского освободительного движения Евгений Коновалец и Симон Петлюра, — напоминает Генштаб ВСУ. Поделиться

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кроме того, указано, что День Героев Украины во время второй мировой войны и после ее завершения отмечали члены Организации Украинских Националистов и воины Украинской Повстанческой Армии.

Украинцы часто проводили "массовые" праздничные собрания. У могил местных героев собирались люди, пели гимн Украины и гимн ОУН.

После распада СССР праздник начал быстро приобретать популярность, особенно на западе Украины.

Несмотря на то, что он не официальный, однако традиция чествования героев 23 мая крепнет.