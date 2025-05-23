День Героев Украины. Что важно знать о празднике и его истории

23 мая - День Героев Украины - особенный и важный праздник, во время которого украинцы чтят память своих соотечественников, отдавших жизнь в борьбе за свободу и независимость родины.
Главные тезисы
- Праздник для чествования героев Украины начал резко приобретать популярность после распада СССР.
- На фоне российской захватнической войны важно помнить и уважать тех, кто боролся и борется за независимость родины.
День Героев Украины — важнейшие факты о празднике
Что важно понимать, идея праздника впервые возникла в среде украинских националистов.
Он был введен постановлением II Великого Собрания ОУН, которое состоялось в апреле 1941 года в Кракове.
Кроме того, указано, что День Героев Украины во время второй мировой войны и после ее завершения отмечали члены Организации Украинских Националистов и воины Украинской Повстанческой Армии.
Украинцы часто проводили "массовые" праздничные собрания. У могил местных героев собирались люди, пели гимн Украины и гимн ОУН.
После распада СССР праздник начал быстро приобретать популярность, особенно на западе Украины.
Несмотря на то, что он не официальный, однако традиция чествования героев 23 мая крепнет.
На фоне захватнической войны, которую Россия уже более 11 лет ведет против Украины, очень важно помнить и уважать каждого, кто боролся и продолжает бороться за независимость родины.
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