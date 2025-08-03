День Повітряних сил ЗСУ. Зеленський звернувся до оборонців неба

3 серпня Україна відзначає День Повітряних сил Збройних Сил України. Сьогодні кожен громадянин висловлює вдячність героям, які щоденно стоять на захисті неба та рятують тисячі життів.

Зеленський звернувся до захисників неба

Сьогодні День Повітряних сил Збройних Сил України. День нашої вдячності кожному й кожній, хто відбиває російські атаки, знищує ворожі літаки, ракети та дрони. Завдає ударів по фронту з повітря. Всім, хто щодня та щоночі бореться проти російського терору. Володимир Зеленський Президент України

На цьому тлі глава держави висловив вдячність усім пілотам, інженерам, технічним працівникам, зенітникам, кожному, хто тренує, і всім, хто допомагає — українським героям, які показують результат у захисті України.

Вічна шана й пам’ять усім нашим воїнам, які не повернулися з завдань і загинули, захищаючи життя. Слава нашим Повітряним силам! Слава Україні! — підсумував Володимир Зеленський. Поширити

До слова, вночі 2-3 серпня Повітряні сили ЗСУ знову відбивали російські атаки на мирні міста та села.