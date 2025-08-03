День Повітряних сил ЗСУ. Зеленський звернувся до оборонців неба
Категорія
Україна
Дата публікації

День Повітряних сил ЗСУ. Зеленський звернувся до оборонців неба

Володимир Зеленський
Зеленський звернувся до захисників неба
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3 серпня Україна відзначає День Повітряних сил Збройних Сил України. Сьогодні кожен громадянин висловлює вдячність героям, які щоденно стоять на захисті неба та рятують тисячі життів.

Головні тези:

  • Президент Зеленський висловив вдячність ПС ЗСУ за їхню успішну та невтомну роботу.
  • Щоденно вони знищують та знешкоджують десятки, а інколи й сотні, ворожих цілей.

Зеленський звернувся до захисників неба

Сьогодні День Повітряних сил Збройних Сил України. День нашої вдячності кожному й кожній, хто відбиває російські атаки, знищує ворожі літаки, ракети та дрони. Завдає ударів по фронту з повітря. Всім, хто щодня та щоночі бореться проти російського терору.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На цьому тлі глава держави висловив вдячність усім пілотам, інженерам, технічним працівникам, зенітникам, кожному, хто тренує, і всім, хто допомагає — українським героям, які показують результат у захисті України.

Вічна шана й пам’ять усім нашим воїнам, які не повернулися з завдань і загинули, захищаючи життя. Слава нашим Повітряним силам! Слава Україні! — підсумував Володимир Зеленський.

До слова, вночі 2-3 серпня Повітряні сили ЗСУ знову відбивали російські атаки на мирні міста та села.

Загалом вдалося успішно знешкодити 61 ворожу ціль, зокрема й балістичну ракету.

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