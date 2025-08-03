День Повітряних сил ЗСУ. Зеленський звернувся до оборонців неба

3 серпня Україна відзначає День Повітряних сил Збройних Сил України. Сьогодні кожен громадянин висловлює вдячність героям, які щоденно стоять на захисті неба та рятують тисячі життів.
Головні тези:
- Президент Зеленський висловив вдячність ПС ЗСУ за їхню успішну та невтомну роботу.
- Щоденно вони знищують та знешкоджують десятки, а інколи й сотні, ворожих цілей.
Зеленський звернувся до захисників неба
На цьому тлі глава держави висловив вдячність усім пілотам, інженерам, технічним працівникам, зенітникам, кожному, хто тренує, і всім, хто допомагає — українським героям, які показують результат у захисті України.
До слова, вночі 2-3 серпня Повітряні сили ЗСУ знову відбивали російські атаки на мирні міста та села.
Загалом вдалося успішно знешкодити 61 ворожу ціль, зокрема й балістичну ракету.
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