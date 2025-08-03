День Воздушных сил ВСУ. Зеленский обратился к защитникам неба

3 августа Украина отмечает День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Сегодня каждый гражданин выражает благодарность героям, которые ежедневно стоят на защите неба и спасают тысячи жизней.
Главные тезисы
- Президент Зеленский выразил благодарность ПС ВСУ за их успешную и неутомимую работу.
- Ежедневно они уничтожают и обезвреживают десятки, а иногда и сотни вражеских целей.
Зеленский обратился к защитникам неба
На этом фоне глава государства выразил благодарность всем пилотам, инженерам, техническим работникам, зенитчикам, каждому тренирующему и всем помогающим — украинским героям, показывающим результат в защите Украины.
К слову, ночью 2-3 августа Воздушные силы ВСУ снова отражали российские атаки на мирные города и села.
В общей сложности удалось успешно обезвредить 61 враждебную цель, в том числе и баллистическую ракету.
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