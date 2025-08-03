День Воздушных сил ВСУ. Зеленский обратился к защитникам неба
Категория
Украина
Дата публикации

День Воздушных сил ВСУ. Зеленский обратился к защитникам неба

Владимир Зеленский
Зеленский обратился к защитникам неба
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3 августа Украина отмечает День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Сегодня каждый гражданин выражает благодарность героям, которые ежедневно стоят на защите неба и спасают тысячи жизней.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский выразил благодарность ПС ВСУ за их успешную и неутомимую работу.
  • Ежедневно они уничтожают и обезвреживают десятки, а иногда и сотни вражеских целей.

Зеленский обратился к защитникам неба

Сегодня День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. День нашей благодарности каждому и каждой, кто отбивает российские атаки, уничтожает вражеские самолеты, ракеты и дроны. Наносит удары по фронту с воздуха. Всем, кто каждый день и ночью борется против российского террора.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства выразил благодарность всем пилотам, инженерам, техническим работникам, зенитчикам, каждому тренирующему и всем помогающим — украинским героям, показывающим результат в защите Украины.

Вечный почет и память всем нашим воинам, которые не вернулись из заданий и погибли, защищая жизнь. Слава нашим Воздушным силам!

К слову, ночью 2-3 августа Воздушные силы ВСУ снова отражали российские атаки на мирные города и села.

В общей сложности удалось успешно обезвредить 61 враждебную цель, в том числе и баллистическую ракету.

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