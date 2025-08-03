День Воздушных сил ВСУ. Зеленский обратился к защитникам неба

3 августа Украина отмечает День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Сегодня каждый гражданин выражает благодарность героям, которые ежедневно стоят на защите неба и спасают тысячи жизней.

Зеленский обратился к защитникам неба

Сегодня День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. День нашей благодарности каждому и каждой, кто отбивает российские атаки, уничтожает вражеские самолеты, ракеты и дроны. Наносит удары по фронту с воздуха. Всем, кто каждый день и ночью борется против российского террора. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства выразил благодарность всем пилотам, инженерам, техническим работникам, зенитчикам, каждому тренирующему и всем помогающим — украинским героям, показывающим результат в защите Украины.

Вечный почет и память всем нашим воинам, которые не вернулись из заданий и погибли, защищая жизнь. Слава нашим Воздушным силам! Поделиться

К слову, ночью 2-3 августа Воздушные силы ВСУ снова отражали российские атаки на мирные города и села.