День Сил спеціальних операцій. Зеленський започаткував нове свято
Категорія
Україна
Дата публікації

День Сил спеціальних операцій. Зеленський започаткував нове свято

Володимир Зеленський
День Сил спеціальних операцій. Зеленський започаткував нове свято

Глава держави Володимир Зеленський оголосив, що відтепер щороку 27 травня український народ відзначатиме День Сил спеціальних операцій.

Головні тези:

  • Україна вшановує героїв України, робота котрих доволі часто є непублічною. 
  • Президент подякував бійцям за силу, надійність і професіоналізм.

Що важливо знати про нове свято

Відтепер щороку 27 травня ми відзначатимемо День Сил спеціальних операцій — дату, яка бере свій початок із 2014 року, коли спецпризначенці разом із побратимами з інших підрозділів саме в цей день звільняли новий термінал Донецького аеропорту й підняли над ним український прапор.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Глава держави нагадує українцям про те, що робота воїнів непублічна, однак у більшості випадків — вирішальна.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Що важливо розуміти, йдеться про точні й чіткі дії в глибокому тилу ворога, найгарячіші бої на всіх ділянках фронту, нищівні удари по критичній інфраструктурі противника.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Дякуємо за вашу силу, надійність і професіоналізм. Вітаю з вашим професійним днем. Слава Україні! — привітав воїнів український лідер.

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