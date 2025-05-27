День Сил спеціальних операцій. Зеленський започаткував нове свято

Глава держави Володимир Зеленський оголосив, що відтепер щороку 27 травня український народ відзначатиме День Сил спеціальних операцій.
Головні тези:
- Україна вшановує героїв України, робота котрих доволі часто є непублічною.
- Президент подякував бійцям за силу, надійність і професіоналізм.
Що важливо знати про нове свято
Глава держави нагадує українцям про те, що робота воїнів непублічна, однак у більшості випадків — вирішальна.
Що важливо розуміти, йдеться про точні й чіткі дії в глибокому тилу ворога, найгарячіші бої на всіх ділянках фронту, нищівні удари по критичній інфраструктурі противника.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-