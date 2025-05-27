День Сил спеціальних операцій. Зеленський започаткував нове свято

Відтепер щороку 27 травня ми відзначатимемо День Сил спеціальних операцій — дату, яка бере свій початок із 2014 року, коли спецпризначенці разом із побратимами з інших підрозділів саме в цей день звільняли новий термінал Донецького аеропорту й підняли над ним український прапор.