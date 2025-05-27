День Сил специальных операций. Зеленский объявил новый праздник

Теперь ежегодно 27 мая мы будем отмечать День Сил специальных операций — дату, которая берет свое начало с 2014 года, когда спецназовцы вместе с собратьями из других подразделений именно в этот день освобождали новый терминал Донецкого аэропорта и подняли над ним украинский флаг.