День Сил специальных операций. Зеленский объявил новый праздник
Категория
Украина
Дата публикации

День Сил специальных операций. Зеленский объявил новый праздник

Владимир Зеленский
Что важно знать о новом празднике
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Глава государства Владимир Зеленский объявил, что теперь ежегодно 27 мая украинский народ будет отмечать День Сил специальных операций.

Главные тезисы

  • Украина чествует героев Украины, работа которых довольно часто непубличная.
  • Президент поблагодарил бойцов за силу, надежность и профессионализм.

Что важно знать о новом празднике

Теперь ежегодно 27 мая мы будем отмечать День Сил специальных операций — дату, которая берет свое начало с 2014 года, когда спецназовцы вместе с собратьями из других подразделений именно в этот день освобождали новый терминал Донецкого аэропорта и подняли над ним украинский флаг.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Глава государства напоминает украинцам о том, что работа воинов непубличная, однако очень важна.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Что важно понимать, речь идет о точных и четких действиях в глубоком тылу врага, горячих боях на всех участках фронта, сокрушительных ударах по критической инфраструктуре противника.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Спасибо за вашу силу, надежность и профессионализм. Поздравляю с вашим профессиональным днем. Слава Украине! — поздравил воинов украинский лидер.

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