День Сил специальных операций. Зеленский объявил новый праздник

Глава государства Владимир Зеленский объявил, что теперь ежегодно 27 мая украинский народ будет отмечать День Сил специальных операций.
Главные тезисы
- Украина чествует героев Украины, работа которых довольно часто непубличная.
- Президент поблагодарил бойцов за силу, надежность и профессионализм.
Что важно знать о новом празднике
Глава государства напоминает украинцам о том, что работа воинов непубличная, однако очень важна.
Что важно понимать, речь идет о точных и четких действиях в глубоком тылу врага, горячих боях на всех участках фронта, сокрушительных ударах по критической инфраструктуре противника.
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