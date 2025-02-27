День війни в Україні коштує Росії майже 1 млрд дол — Буданов

Проблеми вже з’явилися, але не треба себе обманювати. Навіть за офіційними даними, 41 відсоток — це бюджет оборони. Це ненормальні цифри, для виконання цього бюджету були згорнуті майже всі соціальні програми, медичні, освітні... Тобто вплив фінансово-економічний, негативний, на Російську Федерацію вже відчутний.