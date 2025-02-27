День війни в Україні коштує Росії майже 1 млрд дол — Буданов

День війни для Росії коштує майже мільярд доларів, а 41% бюджету країни йде на оборону. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерство оборони Кирило Буданов.
Головні тези:
- День війни для Росії коштує понад мільярд доларів, оборона забирає 41% бюджету країни.
- Нестабільність фінансово-економічної ситуації в Росії через великі витрати на війну в Україні вже відчутна.
- Росія фінансує військові витрати шляхом значних боргів та кредитів на неринкових умовах.
Війна проти України коштує Росії 1 млрд дол на день — Буданов
Буданов оцінив витрати Росії на оборону у 2025 році.
На запитання про економічний потенціал РФ, очільник воєнної зазначив:
При цьому Буданов додав, що допоки у РФ є нафта, газ, метал, дорогоцінні метали та каміння, «вони будуть балансувати».
Аналітики зазначають, що Москва приховано фінансує близько половини військових витрат коштом значних боргів, змушуючи банки надавати кредити на неринкових умовах підприємствам, що постачають товари й послуги для потреб війни.
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