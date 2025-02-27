День войны в Украине стоит России почти 1 млрд долл — Буданов

День войны для России стоит около миллиарда долларов, а 41% бюджета страны идет на оборону. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
Главные тезисы
- День войны в Украине для России стоит почти 1 миллиард долларов, при этом 41% бюджета страны направляется на оборону.
- Финансирование обороны осуществляется за счет значительных долгов и кредитов на нерыночных условиях, что влияет на экономическую стабильность России.
- Глава разведки отмечает, что негативные последствия войны уже ощутимы, сокращаются социальные программы, такие как медицинские и образовательные.
Война против Украины стоит России 1 млрд долл в день — Буданов
Буданов оценил расходы России на оборону в 2025 году.
На вопрос об экономическом потенциале РФ, глава военной отметил:
При этом Буданов добавил, что пока у РФ есть нефть, газ, металл, драгоценные металлы и камни, "они будут балансировать".
Аналитики отмечают, что Москва скрыто финансирует около половины военных расходов на средства значительных долгов, заставляя банки предоставлять кредиты на нерыночных условиях предприятиям, поставляющим товары и услуги для нужд войны.
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