День войны в Украине стоит России почти 1 млрд долл — Буданов

Проблемы уже появились, но не надо себя обманывать. Даже по официальным данным, 41 процент — это бюджет обороны. Это ненормальные цифры, для выполнения этого бюджета были свернуты почти все социальные программы, медицинские, образовательные... То есть влияние финансово-экономическое, негативное, на Российскую Федерацию уже ощутимо.