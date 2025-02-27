День войны в Украине стоит России почти 1 млрд долл — Буданов
Категория
Украина
Дата публикации

День войны в Украине стоит России почти 1 млрд долл — Буданов

Буданов
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Источник:  Укринформ

День войны для России стоит около миллиарда долларов, а 41% бюджета страны идет на оборону. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Главные тезисы

  • День войны в Украине для России стоит почти 1 миллиард долларов, при этом 41% бюджета страны направляется на оборону.
  • Финансирование обороны осуществляется за счет значительных долгов и кредитов на нерыночных условиях, что влияет на экономическую стабильность России.
  • Глава разведки отмечает, что негативные последствия войны уже ощутимы, сокращаются социальные программы, такие как медицинские и образовательные.

Война против Украины стоит России 1 млрд долл в день — Буданов

Буданов оценил расходы России на оборону в 2025 году.

Это вообще очень дорогая война. День войны стоит немногим меньше миллиарда (долларов — ред.) для них, — это огромные средства.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР

На вопрос об экономическом потенциале РФ, глава военной отметил:

Проблемы уже появились, но не надо себя обманывать. Даже по официальным данным, 41 процент — это бюджет обороны. Это ненормальные цифры, для выполнения этого бюджета были свернуты почти все социальные программы, медицинские, образовательные... То есть влияние финансово-экономическое, негативное, на Российскую Федерацию уже ощутимо.

При этом Буданов добавил, что пока у РФ есть нефть, газ, металл, драгоценные металлы и камни, "они будут балансировать".

Аналитики отмечают, что Москва скрыто финансирует около половины военных расходов на средства значительных долгов, заставляя банки предоставлять кредиты на нерыночных условиях предприятиям, поставляющим товары и услуги для нужд войны.

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