Модернизация ракет KN-23. Буданов предупредил о серьезной угрозе

Начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов призывает мир не игнорировать тот факт, что участие Северной Кореи в войне против Украины будет иметь длительные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он также добавил, что КНДР активно модернизирует свои технологии.
Главные тезисы
- Россия модернизировала северокорейские ракеты KN-23, сделав их более точными.
- Северокорейская ракета KN-23 представляет также угрозу безопасности Южной Кореи и Японии.
Россия усовершенствовала северокорейские ракеты KN-23
По словам Кирилла Буданова, режим Ким Чен Ына использует эту войну, чтобы получить боевой опыт и модернизировать свои военные технологии.
На этом фоне начальник ГУР указал на изменения, которые претерпела северокорейская ракета KN-23.
Что важно понимать, поначалу ее точность была крайне низкой — речь шла о погрешности от 500 до 1500 метров. Однако в России занялись ее серьезной модификацией.
Шеф украинской разведки обращает внимание на то, что это ракетное оружие угрожает безопасности Южной Кореи и Японии.
Согласно последним данным, КНДР в войне против Украины потеряла около 4000 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными.
Несмотря на значительные потери, северокорейские силы продолжают активно участвовать в совместных операциях с российскими войсками.
Кроме того, на поле сражения фиксируется увеличение количества северокорейской артиллерии.
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