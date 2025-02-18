Модернизация ракет KN-23. Буданов предупредил о серьезной угрозе
Категория
Украина
Дата публикации

Модернизация ракет KN-23. Буданов предупредил о серьезной угрозе

ГУР
Буданов
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Начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов призывает мир не игнорировать тот факт, что участие Северной Кореи в войне против Украины будет иметь длительные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он также добавил, что КНДР активно модернизирует свои технологии.

Главные тезисы

  • Россия модернизировала северокорейские ракеты KN-23, сделав их более точными.
  • Северокорейская ракета KN-23 представляет также угрозу безопасности Южной Кореи и Японии.

Россия усовершенствовала северокорейские ракеты KN-23

По словам Кирилла Буданова, режим Ким Чен Ына использует эту войну, чтобы получить боевой опыт и модернизировать свои военные технологии.

На этом фоне начальник ГУР указал на изменения, которые претерпела северокорейская ракета KN-23.

Что важно понимать, поначалу ее точность была крайне низкой — речь шла о погрешности от 500 до 1500 метров. Однако в России занялись ее серьезной модификацией.

Теперь ракета стала намного более точной и представляет собой значительно более серьезную угрозу.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

Шеф украинской разведки обращает внимание на то, что это ракетное оружие угрожает безопасности Южной Кореи и Японии.

Согласно последним данным, КНДР в войне против Украины потеряла около 4000 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными.

Несмотря на значительные потери, северокорейские силы продолжают активно участвовать в совместных операциях с российскими войсками.

Кроме того, на поле сражения фиксируется увеличение количества северокорейской артиллерии.

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