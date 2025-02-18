Модернізація ракети KN-23. Буданов попередив про серйозну загрозу

Начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов закликає світ не ігнорувати той факт, що участь Північної Кореї у війні проти України матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Він також додав, що КНДР активно модернізує свої технології.

Росія удосконалила північнокорейські ракети KN-23

За словами Кирила Буданова, режим Кім Чен Ина використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід і модернізувати свої військові технології.

На цьому тлі начальник ГУР вказав на зміни, яких зазнала північнокорейська ракета KN-23.

Що важливо розуміти, спочатку її точність була вкрай низькою — йшлося про похибку від 500 до 1 500 метрів. Однак в Росії зайнялися її серйозною модифікацією.

Тепер ракета стала набагато точнішою і є значно серйознішою загрозою. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ

Шеф української розвідки звертає увагу на те, що ця ракетна зброя загрожує для безпеки Південної Кореї та Японії.

Згідно з останніми даними, КНДР у війні проти України втратила близько 4000 тисяч військових убитими та важкопораненими.

Попри суттєві втрати, північнокорейські сили продовжують активно брати участь у спільних операціях з російськими військами.