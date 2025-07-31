Державні НПЗ Індії більше не купують російську нафту на тлі заяв Трампа

Індійські державні нафтопереробні заводи припинили купувати російську нафту минулого тижня. Це пов’язано з тим, що знижки цього місяця скоротилися, а президент США Дональд Трамп застеріг Нью-Делі від купівлі нафти з РФ.

Індійські державні НПЗ не купують нафту з Росії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Індія — третій за величиною імпортер нафти у світі. Ця країна є найбільшим покупцем російської сирої нафти, що транспортується морем.

За словами джерел Reuters, державні НПЗ Індії, зокрема Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd, не закуповували російську сиру нафту протягом останнього тижня або близько того.

Чотири нафтопереробні заводи регулярно купують російську нафту на умовах поставок і звернулися до спотових ринків для заміщення поставок — переважно близькосхідних сортів, таких як мурбанська нафта з Абу-Дабі та західноафриканська нафта. Поширити

Reuters підкреслює, що приватні нафтопереробні заводи Reliance Industries та Nayara Energy є найбільшими покупцями російської нафти в Індії. Однак державні НПЗ контролюють понад 60% загальних потужностей країни з переробки нафти обсягом 5,2 млн барелів на день.

Нагадаємо, 14 липня 2025 року Трамп пригрозив 100% тарифами для країн, які купують російську нафту, якщо Москва не підпише мирну угоду з Києвом.

30 липня президент США заявив про намір запровадити 25% мита на імпорт з Індії з 1 серпня.