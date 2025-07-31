Государственные НПЗ Индии больше не покупают российскую нефть на фоне заявлений Трампа

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы перестали покупать российскую нефть на прошлой неделе. Это связано с тем, что скидки в этом месяце сократились, а президент США Дональд Трамп предостерег Нью-Дели от покупки нефти из РФ.

Индийские государственные НПЗ не покупают нефть из России

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Индия — третий по величине импортер нефти в мире. Эта страна является крупнейшим покупателем российской сырой нефти, транспортируемой по морю.

По словам источников Reuters, государственные НПЗ Индии, в частности Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd, не закупали российскую сырую нефть в течение последней недели или около того.

Четыре нефтеперерабатывающих завода регулярно покупают российскую нефть на условиях поставок и обратились к спотовым рынкам для замещения поставок — преимущественно ближневосточных сортов, таких как мурбанская нефть из Абу-Даби и западноафриканская нефть. Поделиться

Reuters подчеркивает, что частные нефтеперерабатывающие заводы Reliance Industries и Nayara Energy являются крупнейшими покупателями российской нефти в Индии. Однако государственные НПЗ контролируют более 60% общих мощностей страны по переработке нефти в объеме 5,2 млн баррелей в день.

Напомним, 14 июля 2025 года Трамп пригрозил 100% тарифами для стран, покупающих российскую нефть, если Москва не подпишет мирное соглашение с Киевом.

30 июля президент США заявил о намерении ввести 25% пошлины на импорт из Индии с 1 августа.