Государственные НПЗ Индии больше не покупают российскую нефть на фоне заявлений Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации

Государственные НПЗ Индии больше не покупают российскую нефть на фоне заявлений Трампа

НПЗ
Читати українською
Источник:  Reuters

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы перестали покупать российскую нефть на прошлой неделе. Это связано с тем, что скидки в этом месяце сократились, а президент США Дональд Трамп предостерег Нью-Дели от покупки нефти из РФ.

Главные тезисы

  • Индийские государственные НПЗ прекратили закупку российской нефти из-за сокращения скидок и предупреждения президента США Трампа.
  • Решение государственных НПЗ может привести к поиску альтернативных поставщиков нефти, включая ближневосточные и западноафриканские сорта.
  • Частные нефтеперерабатывающие заводы Индии остаются основными покупателями российской нефти в стране.

Индийские государственные НПЗ не покупают нефть из России

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Индия — третий по величине импортер нефти в мире. Эта страна является крупнейшим покупателем российской сырой нефти, транспортируемой по морю.

По словам источников Reuters, государственные НПЗ Индии, в частности Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd, не закупали российскую сырую нефть в течение последней недели или около того.

Четыре нефтеперерабатывающих завода регулярно покупают российскую нефть на условиях поставок и обратились к спотовым рынкам для замещения поставок — преимущественно ближневосточных сортов, таких как мурбанская нефть из Абу-Даби и западноафриканская нефть.

Reuters подчеркивает, что частные нефтеперерабатывающие заводы Reliance Industries и Nayara Energy являются крупнейшими покупателями российской нефти в Индии. Однако государственные НПЗ контролируют более 60% общих мощностей страны по переработке нефти в объеме 5,2 млн баррелей в день.

Напомним, 14 июля 2025 года Трамп пригрозил 100% тарифами для стран, покупающих российскую нефть, если Москва не подпишет мирное соглашение с Киевом.

30 июля президент США заявил о намерении ввести 25% пошлины на импорт из Индии с 1 августа.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Китай и Индия останавливают торговлю российской нефтью — известна причина
танкер
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Индия не пустила в порт танкер с российской сырой нефтью
танкер
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Индия готова отказаться от российской нефти после угроз Трампа
Трампу удалось напугать Индию

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?