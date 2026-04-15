Державний борг Росії досягне рекордних значень у 2031 році

Державний борг Москви досягне рекордної позначки в майже 30% від загального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2031 році. Про це йдеться в аналітичній записці Міжнародного валютного фонду.

  • Державний борг Росії досягне рекордної позначки в 29,1% від загального ВВП в 2031 році за прогнозами МВФ.
  • У 2020 році держборг розвиваючоїся країни склав 19,1% ВВП, але прогнози показують щорічне зростання цього показника.

Російська економіка стрімко деградує

Згідно з прогнозом, в поточному році держборг країни-агресорки складе 19,1% ВВП. Проте в найближчі п’ять років він буде щорічно зростати в середньому на 2%:

  • у 2027 році він становитиме 21,2% ВВП,

  • у 2028 — 23,6% ВВП,

  • у 2029 — 25,4% ВВП,

  • у 2030 — 27,2% ВВП.

Нарешті, показник досягне значення 29,1% ВВП у 2031 році.

Водночас попередній звіт МВФ за жовтень минулого року, до розпочатої президентом США Трампом війни в Ірані, передрікав Кремлю ще швидше від’ємне зростання.

Так, позначку в 30,7% від ВВП держборг Росії мав перетнути ще 2029 року. Проміжні цифри виглядали наступним чином: 2026 рік — 24,8% ВВП, 2027 рік — 26,6% ВВП, 2028 рік — 28,7% ВВП.

За даними Рахункової палати РФ, за минулий рік держборг Москви збільшився на 21% до 35,1 трлн руб, або 466,8 млрд дол.

Зростання боргу було викликане виключно внутрішніми запозиченнями: обсяг внутрішнього боргу збільшився на 29,1% до 30,7 трлн руб, або 408,3 млрд дол. Загалом внутрішні запозичення Кремля склали 87,5% всього держборгу РФ.

Завдяки вдалій роботі українських Сил Оборони по ворожих портах та НПЗ, експорт нафти з Росії впав до найнижчого рівня з серпня. Проте здорожчання енергоносіїв через війну Трампа дозволило досягти нового максимуму в грошовому еквіваленті експорту нафти з червня 2022 року. Зокрема Bloomberg писав, що таким чином Росія продає дедалі менше нафти, але заробляє на ній більше.

Водночас через війну на Близькому Сході, Москва змогла заробити не тільки на вищих цінах на нафту, але й на деяких металах — наприклад, алюмінії. Крім того, п’ята частина світової торгівлі добривами, які також здорожчали, теж припадає на Росію.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Крах економіки РФ близько — заборгованість із виплати зарплати зросла утричі
Служба зовнішньої розвідки України
економіка
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка Росії наближається до краху — коли це станеться
Економічна ситуація в Росії стрімко погіршується
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Усе на межі краху". Путін може втратити контроль над Чечнею
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?