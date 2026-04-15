Державний борг Росії досягне рекордних значень у 2031 році

Державний борг Москви досягне рекордної позначки в майже 30% від загального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2031 році. Про це йдеться в аналітичній записці Міжнародного валютного фонду.

Російська економіка стрімко деградує

Згідно з прогнозом, в поточному році держборг країни-агресорки складе 19,1% ВВП. Проте в найближчі п’ять років він буде щорічно зростати в середньому на 2%:

у 2027 році він становитиме 21,2% ВВП,

у 2028 — 23,6% ВВП,

у 2029 — 25,4% ВВП,

у 2030 — 27,2% ВВП.

Нарешті, показник досягне значення 29,1% ВВП у 2031 році.

Водночас попередній звіт МВФ за жовтень минулого року, до розпочатої президентом США Трампом війни в Ірані, передрікав Кремлю ще швидше від’ємне зростання.

Так, позначку в 30,7% від ВВП держборг Росії мав перетнути ще 2029 року. Проміжні цифри виглядали наступним чином: 2026 рік — 24,8% ВВП, 2027 рік — 26,6% ВВП, 2028 рік — 28,7% ВВП.

За даними Рахункової палати РФ, за минулий рік держборг Москви збільшився на 21% до 35,1 трлн руб, або 466,8 млрд дол.

Зростання боргу було викликане виключно внутрішніми запозиченнями: обсяг внутрішнього боргу збільшився на 29,1% до 30,7 трлн руб, або 408,3 млрд дол. Загалом внутрішні запозичення Кремля склали 87,5% всього держборгу РФ.

Завдяки вдалій роботі українських Сил Оборони по ворожих портах та НПЗ, експорт нафти з Росії впав до найнижчого рівня з серпня. Проте здорожчання енергоносіїв через війну Трампа дозволило досягти нового максимуму в грошовому еквіваленті експорту нафти з червня 2022 року. Зокрема Bloomberg писав, що таким чином Росія продає дедалі менше нафти, але заробляє на ній більше.