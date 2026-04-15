Государственный долг Москвы достигнет рекордной отметки почти в 30% от общего валового внутреннего продукта (ВВП) в 2031 году. Об этом идет речь в аналитической записке Международного валютного фонда.

Российская экономика стремительно деградирует

Согласно прогнозу, в текущем году госдолг страны-агрессорки составит 19,1% ВВП. Однако в ближайшие пять лет он будет ежегодно расти в среднем на 2%:

в 2027 году он составит 21,2% ВВП,

в 2028 — 23,6% ВВП,

в 2029 — 25,4% ВВП,

в 2030 — 27,2% ВВП.

Наконец показатель достигнет значения 29,1% ВВП в 2031 году.

В то же время предварительный отчет МВФ за октябрь прошлого года, до начавшейся президентом США Трампом войны в Иране, предрек Кремлю еще быстрее отрицательный рост.

Так, отметку в 30,7% от ВВП госдолг России должен был пересечь еще в 2029 году. Промежуточные цифры выглядели следующим образом: 2026 год — 24,8% ВВП, 2027 год — 26,6% ВВП, 2028 год — 28,7% ВВП.

По данным Счетной палаты РФ, за прошлый год госдолг Москвы увеличился на 21% до 35,1 трлн руб., или 466,8 млрд дол.

Рост долга был вызван исключительно внутренними заимствованиями: объем внутреннего долга увеличился на 29,1% до 30,7 трлн. руб., или 408,3 млрд дол. В целом внутренние заимствования Кремля составили 87,5% всего госдолга РФ.

Благодаря удачной работе украинских Сил Обороны по вражеским портам и НПЗ экспорт нефти из России упал до самого низкого уровня с августа. Однако удорожание энергоносителей из-за войны Трампа позволило достичь нового максимума в денежном эквиваленте экспорта нефти с июня 2022 года. В частности, Bloomberg писал, что таким образом Россия продает все меньше нефти, но зарабатывает на ней больше.