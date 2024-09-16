Держдеп заявив про незмінну політику США щодо ударів України по РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

Держдеп заявив про незмінну політику США щодо ударів України по РФ

Держдеп
Джерело:  Укрінформ

Держдеп підтвердив, що після останньої зустрічі президента США Джо Байдена і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, під час якої обговорювалися питання підтримки України, політика США щодо ударів вглиб Росії залишається незмінною.

Головні тези:

  • Після зустрічі Байдена та Стармера політика ударів України вглиб Росії залишається незмінною.
  • США продовжать підтримувати Україну зброєю та іншими видами підтримки.
  • Остаточне рішення щодо ударів по РФ ще не ухвалене, можливе обговорення на Генеральній Асамблеї ООН.
  • На зустрічі з Байденом прем'єр-міністр Великої Британії наголосив на необхідності сильної позиції у цьому питанні.

США не змінили свою позицію щодо ударів вглиб РФ

Сьогодні у мене немає оголошень щодо змін у нашій політиці. Ми можемо продовжувати взаємодію з нашими українськими партнерами щодо того, як у найкращий спосіб підтримати їх, аби бути певними, що вони виграють цю війну.

Про це заявив 16 вересня у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Він додав, що Сполучені Штати готові надалі забезпечувати Україну зброєю, розвідувальною та іншою підтримкою.

І це надалі залишатиметься нашим зобов’язанням.

Метью Міллер

Метью Міллер

Речник Держдепу США

Рішення США та Британії щодо ударів по РФ ще не ухвалене

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що остаточне рішення щодо застосування ракет Storm Shadow по цілях на території РФ ще не ухвалено.

Про це він сказав після зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Водночас Стармер натякнув, що подальший розвиток подій у цьому питанні можливий на засіданні Генеральної Асамблеї ООН цього місяця.

Очевидно, що ми повернемося до цього питання на ГА ООН через кілька днів з більш широким колом осіб.

Стосовно розмови із Байденом Стармер зазначив, що «це не була зустріч щодо конкретного потенціалу», але додав, що «ми прийшли до сильної позиції».

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