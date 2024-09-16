Держдеп заявив про незмінну політику США щодо ударів України по РФ

Держдеп підтвердив, що після останньої зустрічі президента США Джо Байдена і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, під час якої обговорювалися питання підтримки України, політика США щодо ударів вглиб Росії залишається незмінною.
Головні тези:
- Після зустрічі Байдена та Стармера політика ударів України вглиб Росії залишається незмінною.
- США продовжать підтримувати Україну зброєю та іншими видами підтримки.
- Остаточне рішення щодо ударів по РФ ще не ухвалене, можливе обговорення на Генеральній Асамблеї ООН.
- На зустрічі з Байденом прем'єр-міністр Великої Британії наголосив на необхідності сильної позиції у цьому питанні.
США не змінили свою позицію щодо ударів вглиб РФ
Про це заявив 16 вересня у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Він додав, що Сполучені Штати готові надалі забезпечувати Україну зброєю, розвідувальною та іншою підтримкою.
Рішення США та Британії щодо ударів по РФ ще не ухвалене
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що остаточне рішення щодо застосування ракет Storm Shadow по цілях на території РФ ще не ухвалено.
Про це він сказав після зустрічі з президентом США Джо Байденом.
Водночас Стармер натякнув, що подальший розвиток подій у цьому питанні можливий на засіданні Генеральної Асамблеї ООН цього місяця.
Стосовно розмови із Байденом Стармер зазначив, що «це не була зустріч щодо конкретного потенціалу», але додав, що «ми прийшли до сильної позиції».
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