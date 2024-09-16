Госдеп заявил о неизменной политике США насчет ударов Украины по РФ

Госдеп подтвердил, что после последней встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в ходе которой обсуждались вопросы поддержки Украины, политика США по ударам в глубь России остается неизменной.
Главные тезисы
- Госдеп подтвердил неизменную позицию США по ударам Украины вглубь России.
- США и Великобритания продолжат поддерживать Украину оружием.
- Окончательное решение по применению ударов по РФ еще не принято, возможно обсуждение на Генеральной Ассамблее ООН.
- Встреча Байдена и Стармера подчеркнула необходимость сильной позиции в данном вопросе.
- Позиция США и Британии отражает готовность продолжать поддерживать Украину и обсуждать дальнейшие шаги на международном уровне
США не изменили свою позицию по ударам вглубь РФ
Об этом заявил 16 сентября в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
Он добавил, что Соединенные Штаты готовы в дальнейшем снабжать Украину оружием, разведывательной и другой поддержкой.
Решение США и Британии по ударам по РФ еще не принято
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что окончательное решение по применению ракет Storm Shadow по целям на территории РФ еще не принято.
Об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом.
В то же время Стармер намекнул, что дальнейшее развитие событий в этом вопросе возможно на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в этом месяце.
Относительно разговора с Байденом Стармер отметил, что «это не была встреча по конкретному потенциалу», но добавил, что «мы пришли к сильной позиции».
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