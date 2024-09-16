Госдеп заявил о неизменной политике США насчет ударов Украины по РФ

Госдеп подтвердил, что после последней встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в ходе которой обсуждались вопросы поддержки Украины, политика США по ударам в глубь России остается неизменной.

США не изменили свою позицию по ударам вглубь РФ

Сегодня у меня нет объявлений по поводу изменений в нашей политике. Мы можем продолжать взаимодействие с нашими украинскими партнерами относительно того, как лучшим образом поддержать их, чтобы быть уверенными, что они выиграют эту войну. Поделиться

Об этом заявил 16 сентября в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Он добавил, что Соединенные Штаты готовы в дальнейшем снабжать Украину оружием, разведывательной и другой поддержкой.

И это в дальнейшем будет оставаться нашим обязательством. Мэтью Миллер Спикер Госдепа США

Решение США и Британии по ударам по РФ еще не принято

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что окончательное решение по применению ракет Storm Shadow по целям на территории РФ еще не принято.

Об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом.

В то же время Стармер намекнул, что дальнейшее развитие событий в этом вопросе возможно на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в этом месяце.

Очевидно, что мы вернемся к этому вопросу на ГА ООН через несколько дней с более широким кругом людей. Поделиться

Относительно разговора с Байденом Стармер отметил, что «это не была встреча по конкретному потенциалу», но добавил, что «мы пришли к сильной позиции».