Держсекретар США Рубіо звернувся до українців у День Незалежності
Держсекретар США Рубіо звернувся до українців у День Незалежності

Держдеп США
Рубіо
Read in English

24 серпня очільник Державного департаменту США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів Америки привітав Україну з 34-ю річницею Незалежності.

Головні тези:

  • Держсекретар США Марко Рубіо вкотре підтримав суверенітет та безпеку України.
  • США вірять у завершення війни шляхом переговорів і будуть роботи все можливе заради цього.

США вітають Україну з Днем Незалежності

24 серпня Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів Америки привітав народ України з 34-ю річницею Дня Незалежності.

За словами шефа американської дипломатії, Сполучені Штати віддані майбутньому України як незалежної держави.

Ми віримо в врегулювання шляхом переговорів, яке захищає суверенітет України та гарантує її довгострокову безпеку, що призведе до міцного миру.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Держсекретар США

Як зазначив глава Держдепу, цього святкового дня американський народ плекає надію на подальше зміцнення економічного та безпекового партнерства між США та Україною — задля мирного та процвітаючого майбутнього обох народів.

Варто також зазначити, що 24 серпня будівлю Європейської ради підсвітили кольорами національного прапора України на знак підтримки українського народу.

Ба більше, вказано, що перед штаб-квартирою Європейської комісії підняли стяг України з нагоди його національного дня.

Також сьогодні до Києва з офіційним візитом завітав лідер Канади Марк Карні.

