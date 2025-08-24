Госсекретарь США Рубио обратился к украинцам в День Независимости

24 августа глава Государственного департамента США Марко Рубио от имени Соединенных Штатов Америки поздравил Украину с 34-й годовщиной Независимости.

США поздравляют Украину с Днем Независимости

24 августа Марко Рубио от имени Соединенных Штатов Америки поздравил народ Украины с 34-летием Дня Независимости.

По словам шефа американской дипломатии, Соединенные Штаты отданы будущему Украины как независимому государству.

Мы верим в урегулирование путем переговоров, которые защищают суверенитет Украины и гарантируют ее долгосрочную безопасность, что приведет к крепкому миру. Марко Рубио Госсекретарь США

Как отметил глава Госдепа, в этот праздничный день американский народ питает надежду на дальнейшее укрепление экономического и партнерства безопасности между США и Украиной — ради мирного и процветающего будущего обоих народов.

Стоит отметить, что 24 августа здание Европейского совета подсветили цветами национального флага Украины в знак поддержки украинского народа.

Более того, указано, что перед штаб-квартирой Европейской комиссии подняли флаг Украины по случаю его национального дня.