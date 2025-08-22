Держзамовлення не рятує. Російський виробник дронів "Кронштадт" опинився на межі банкрутства

Навіть ключові підприємства російського ВПК, які мали пріоритетне фінансування та замовлення від держави, спіткає криза. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російський виробник дронів "Кронштадт" опинився на межі банкрутства

Один із провідних гравців ринку — виробник дронів «Кронштадт», за останні три місяці отримав понад 40 судових позовів на суму понад 626 млн рублів (приблизно 7,7 млн дол). Підприємство вже кілька років працює з мільярдними збитками.

Головна причина фінансового краху — вихід у 2022 році з проєкту стратегічного інвестора АФК «Система», що позбавило компанію доступу до капіталу. Компанія ще до повномасштабної війни мала борги і була «проблемним активом». Поширити

Попри наявність державних замовлень від міноборони РФ, покращити фінансовий стан не вдалося. Додатковий тиск створили санкції та зростання вартості комплектуючих. Сьогодні «Кронштадт» залишився сам на сам із боргами та масовими позовами постачальників.