Держзамовлення не рятує. Російський виробник дронів "Кронштадт" опинився на межі банкрутства
Категорія
Економіка
Дата публікації

Держзамовлення не рятує. Російський виробник дронів "Кронштадт" опинився на межі банкрутства

Центр протидії дезінформації
Кронштадт

Навіть ключові підприємства російського ВПК, які мали пріоритетне фінансування та замовлення від держави, спіткає криза. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Головні тези:

  • Російський виробник дронів “Кронштадт” опинився на межі банкрутства через вихід стратегічного інвестора та фінансові проблеми.
  • Навіть державні замовлення не змогли врятувати підприємство від фінансового колапсу.
  • Санкції та зростання вартості комплектуючих стали додатковими чинниками у погіршенні фінансового стану компанії.

Російський виробник дронів "Кронштадт" опинився на межі банкрутства

Один із провідних гравців ринку — виробник дронів «Кронштадт», за останні три місяці отримав понад 40 судових позовів на суму понад 626 млн рублів (приблизно 7,7 млн дол). Підприємство вже кілька років працює з мільярдними збитками.

Головна причина фінансового краху — вихід у 2022 році з проєкту стратегічного інвестора АФК «Система», що позбавило компанію доступу до капіталу. Компанія ще до повномасштабної війни мала борги і була «проблемним активом».

Попри наявність державних замовлень від міноборони РФ, покращити фінансовий стан не вдалося. Додатковий тиск створили санкції та зростання вартості комплектуючих. Сьогодні «Кронштадт» залишився сам на сам із боргами та масовими позовами постачальників.

Ця історія показує, що навіть потрапляння у систему військових держзакупівель більше не гарантує виживання бізнесу. російська економіка настільки розбалансована війною та санкціями, що починають руйнуватися навіть такі стратегічні галузі, як виробництво дронів.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Російська економіка зіткнулася ще з однією серйозною проблемою
Постачання бензину з Росії скоротилося на 50%
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка РФ зіткнулася ще з однією серйозною проблемою
У Росії почалася вугільна криза
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка РФ летить у прірву — зростає лише сегмент ритуальних послуг
Служба зовнішньої розвідки України
цвинтар

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?