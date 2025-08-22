Держзамовлення не рятує. Російський виробник дронів "Кронштадт" опинився на межі банкрутства

Навіть ключові підприємства російського ВПК, які мали пріоритетне фінансування та замовлення від держави, спіткає криза. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Головні тези:
- Російський виробник дронів “Кронштадт” опинився на межі банкрутства через вихід стратегічного інвестора та фінансові проблеми.
- Навіть державні замовлення не змогли врятувати підприємство від фінансового колапсу.
- Санкції та зростання вартості комплектуючих стали додатковими чинниками у погіршенні фінансового стану компанії.
Російський виробник дронів "Кронштадт" опинився на межі банкрутства
Один із провідних гравців ринку — виробник дронів «Кронштадт», за останні три місяці отримав понад 40 судових позовів на суму понад 626 млн рублів (приблизно 7,7 млн дол). Підприємство вже кілька років працює з мільярдними збитками.
Попри наявність державних замовлень від міноборони РФ, покращити фінансовий стан не вдалося. Додатковий тиск створили санкції та зростання вартості комплектуючих. Сьогодні «Кронштадт» залишився сам на сам із боргами та масовими позовами постачальників.
Ця історія показує, що навіть потрапляння у систему військових держзакупівель більше не гарантує виживання бізнесу. російська економіка настільки розбалансована війною та санкціями, що починають руйнуватися навіть такі стратегічні галузі, як виробництво дронів.
