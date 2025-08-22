Даже ключевые предприятия российского ВПК, имевшие приоритетное финансирование и заказы от государства, постигнет кризис. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Российский производитель дронов "Кронштадт" оказался на грани банкротства.

Один из ведущих игроков рынка — производитель дронов «Кронштадт», за последние три месяца получил более 40 судебных исков на сумму свыше 626 млн рублей (примерно 7,7 млн долл.). Предприятие уже несколько лет работает с миллиардными убытками.

Главная причина финансового краха — выход в 2022 году из проекта стратегического инвестора АФК «Система», что лишило компанию доступа к капиталу. Компания еще до полномасштабной войны имела долги и являлась «проблемным активом».

Несмотря на наличие государственных заказов от минобороны РФ, улучшить финансовое положение не удалось. Дополнительное давление создало санкции и рост стоимости комплектующих. Сегодня «Кронштадт» остался один на один с долгами и массовыми исками поставщиков.