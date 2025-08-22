Даже ключевые предприятия российского ВПК, имевшие приоритетное финансирование и заказы от государства, постигнет кризис. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Главные тезисы
- Важные предприятия российского военно-промышленного комплекса подвержены кризису, несмотря на приоритетное финансирование и госзаказы.
- Финансовые проблемы «Кронштадта» обусловлены выходом стратегического инвестора и ростом стоимости комплектующих, дополнительные факторы — санкции.
- При наличии государственных заказов от Минобороны РФ, компании не удалось улучшить финансовое положение, сталкиваясь с массовыми исками и долгами.
Российский производитель дронов "Кронштадт" оказался на грани банкротства.
Один из ведущих игроков рынка — производитель дронов «Кронштадт», за последние три месяца получил более 40 судебных исков на сумму свыше 626 млн рублей (примерно 7,7 млн долл.). Предприятие уже несколько лет работает с миллиардными убытками.
Несмотря на наличие государственных заказов от минобороны РФ, улучшить финансовое положение не удалось. Дополнительное давление создало санкции и рост стоимости комплектующих. Сегодня «Кронштадт» остался один на один с долгами и массовыми исками поставщиков.
Эта история показывает, что даже попадание в систему военных госзакупок больше не гарантирует выживание бизнеса. русская экономика так разбалансирована войной и санкциями, что начинают разрушаться даже такие стратегические отрасли, как создание дронов.
