Госзаказ не спасает. Российский производитель дронов "Кронштадт" оказался на грани банкротства
Госзаказ не спасает. Российский производитель дронов "Кронштадт" оказался на грани банкротства

ЦПД
Кронштадт
Даже ключевые предприятия российского ВПК, имевшие приоритетное финансирование и заказы от государства, постигнет кризис. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Главные тезисы

  • Важные предприятия российского военно-промышленного комплекса подвержены кризису, несмотря на приоритетное финансирование и госзаказы.
  • Финансовые проблемы «Кронштадта» обусловлены выходом стратегического инвестора и ростом стоимости комплектующих, дополнительные факторы — санкции.
  • При наличии государственных заказов от Минобороны РФ, компании не удалось улучшить финансовое положение, сталкиваясь с массовыми исками и долгами.

Российский производитель дронов "Кронштадт" оказался на грани банкротства.

Один из ведущих игроков рынка — производитель дронов «Кронштадт», за последние три месяца получил более 40 судебных исков на сумму свыше 626 млн рублей (примерно 7,7 млн долл.). Предприятие уже несколько лет работает с миллиардными убытками.

Главная причина финансового краха — выход в 2022 году из проекта стратегического инвестора АФК «Система», что лишило компанию доступа к капиталу. Компания еще до полномасштабной войны имела долги и являлась «проблемным активом».

Несмотря на наличие государственных заказов от минобороны РФ, улучшить финансовое положение не удалось. Дополнительное давление создало санкции и рост стоимости комплектующих. Сегодня «Кронштадт» остался один на один с долгами и массовыми исками поставщиков.

Эта история показывает, что даже попадание в систему военных госзакупок больше не гарантирует выживание бизнеса. русская экономика так разбалансирована войной и санкциями, что начинают разрушаться даже такие стратегические отрасли, как создание дронов.

