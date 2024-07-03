Десятки мільйонів росіян цікавляться можливістю втечі з Росії

Як повідомив речник проєкту “Хочу жить” Віталій Матвієнко, уже 48 мільйонів громадян РФ відвідували сайт української державної ініціативи, оскільки не хочуть брати участь у загарбницькій війні Путіна проти України.

Про проєкт “Хочу жить” дізнається все більше росіян

Віталій Матвієнко звертає увагу на те, що Головне управління розвідки та команда “Хочу жить” спільно працюють над багатьма важливими операціями.

Йдеться не лише про налагоджування контакту з тими, хто хоче втекти від війни, від примусової служби в армії РФ, а також про тих, хто бажає стати частиною російських добровольчих сил, зокрема ЛСР.

За 2 роки ми маємо понад 300 успішних операцій, 36 тис звернень на канал, 50 млн відвідування сайту — з них 48 млн росіян. Ще 1000 операцій зараз в гарячих термінах виконуються. Віталій Матвієнко Речник проєкту “Хочу жить”

Білоруси також виступають проти загарбницької війни РФ в Україні

Як зазначає Віталій Матвієнко, з початку повномасштабного вторгнення Росії на гарячу лінію “Хочу жить” звертаються й білоруси.

Що важливо розуміти, їхні анкети є в базі, але станом на сьогодні в центрі уваги все одно громадяни РФ та російські військовослужбовці.

Речник проєкту “Хочу жить” запевнив: якщо буде загроза з боку Білорусі, то звернення громадян РБ також будуть активно розглядати.

Ситуацію також прокоментував представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.