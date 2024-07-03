Десятки миллионов россиян интересуются возможностью бегства из России

Как сообщил представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко, уже 48 миллионов граждан РФ посетили сайт украинской государственной инициативы, поскольку не хотят участвовать в захватнической войне Путина против Украины.

О проекте "Хочу жить" узнает все больше россиян

Виталий Матвиенко обращает внимание на то, что Главное управление разведки и команда “Хочу жить” совместно работают над многими важными операциями.

Речь идет не только о налаживании контакта с теми, кто хочет убежать от войны и от принудительной службы в армии РФ, а также о тех, кто желает стать частью российских добровольческих сил, в частности, ЛСР.

За 2 года у нас было более 300 успешных операций, 36 тыс обращений на канал, 50 млн посещения сайта — из них 48 млн россиян. Еще 1000 операций сейчас в горячих сроках выполняются. Виталий Матвиенко Спикер проекта "Хочу жить"

Белорусы также выступают против захватнической войны РФ в Украине

Как отмечает Виталий Матвиенко, с начала полномасштабного вторжения России на горячую линию “Хочу жить” обращаются и белорусы.

Что важно понимать, их анкеты есть в базе, но по состоянию на сегодняшний день в центре внимания все равно граждане РФ и российские военнослужащие.

Представитель проекта "Хочу жить" заверил: если будет угроза со стороны Беларуси, то обращения граждан РБ также будут активно рассматривать.

Ситуацию также прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.