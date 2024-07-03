Десятки миллионов россиян интересуются возможностью бегства из России

Как сообщил представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко, уже 48 миллионов граждан РФ посетили сайт украинской государственной инициативы, поскольку не хотят участвовать в захватнической войне Путина против Украины.
Главные тезисы
- Проект "Хочу жить" дает возможность выжить тем гражданам РФ, которые не хотят убивать украинцев.
- Белорусы также обращаются в проект “Хочу жить”, ведь не хотят воевать против украинского народа.
- За последние два года проект реализовал более 300 успешных операций и зафиксировал более 50 миллионов посещений сайта.
О проекте "Хочу жить" узнает все больше россиян
Виталий Матвиенко обращает внимание на то, что Главное управление разведки и команда “Хочу жить” совместно работают над многими важными операциями.
Речь идет не только о налаживании контакта с теми, кто хочет убежать от войны и от принудительной службы в армии РФ, а также о тех, кто желает стать частью российских добровольческих сил, в частности, ЛСР.
Белорусы также выступают против захватнической войны РФ в Украине
Как отмечает Виталий Матвиенко, с начала полномасштабного вторжения России на горячую линию “Хочу жить” обращаются и белорусы.
Что важно понимать, их анкеты есть в базе, но по состоянию на сегодняшний день в центре внимания все равно граждане РФ и российские военнослужащие.
Представитель проекта "Хочу жить" заверил: если будет угроза со стороны Беларуси, то обращения граждан РБ также будут активно рассматривать.
Ситуацию также прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
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