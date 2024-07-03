Десятки миллионов россиян интересуются возможностью бегства из России
Категория
Украина
Дата публикации

Десятки миллионов россиян интересуются возможностью бегства из России

Матвиенко и Юсов
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Источник:  online.ua

Как сообщил представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко, уже 48 миллионов граждан РФ посетили сайт украинской государственной инициативы, поскольку не хотят участвовать в захватнической войне Путина против Украины.

Главные тезисы

  • Проект "Хочу жить" дает возможность выжить тем гражданам РФ, которые не хотят убивать украинцев.
  • Белорусы также обращаются в проект “Хочу жить”, ведь не хотят воевать против украинского народа.
  • За последние два года проект реализовал более 300 успешных операций и зафиксировал более 50 миллионов посещений сайта.

О проекте "Хочу жить" узнает все больше россиян

Виталий Матвиенко обращает внимание на то, что Главное управление разведки и команда “Хочу жить” совместно работают над многими важными операциями.

Речь идет не только о налаживании контакта с теми, кто хочет убежать от войны и от принудительной службы в армии РФ, а также о тех, кто желает стать частью российских добровольческих сил, в частности, ЛСР.

За 2 года у нас было более 300 успешных операций, 36 тыс обращений на канал, 50 млн посещения сайта — из них 48 млн россиян. Еще 1000 операций сейчас в горячих сроках выполняются.

Виталий Матвиенко

Виталий Матвиенко

Спикер проекта "Хочу жить"

Белорусы также выступают против захватнической войны РФ в Украине

Как отмечает Виталий Матвиенко, с начала полномасштабного вторжения России на горячую линию “Хочу жить” обращаются и белорусы.

Что важно понимать, их анкеты есть в базе, но по состоянию на сегодняшний день в центре внимания все равно граждане РФ и российские военнослужащие.

Представитель проекта "Хочу жить" заверил: если будет угроза со стороны Беларуси, то обращения граждан РБ также будут активно рассматривать.

Ситуацию также прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Безусловно, у Украины и РБ сложная ситуация, но это совсем другое, поэтому сейчас речь идет именно о гражданах России. Относительно обмена недавно, а именно 2 дня назад, то с территории РБ вернули 5 украинцев, которые содержались там незаконно. В этой ситуации мы проводили переговоры с Беларусью.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР МОУ

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