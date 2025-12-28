Десятки солдатів РФ в оточенні у Куп’янську — триває зачистка

Станом на 28 грудня російські загарбники в місті Куп’янськ, що на Харківщині, залишаються в оточенні — Сили оборони України продовжують поступову ліквідацію ворожих сил.

Битва за Куп’янськ — останні подробиці

Про актуальну ситуацію у місті розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За словами останнього, кілька десятків російських загарбників залишаються оточеними в самому Куп’янську — жодного шансу на порятунок у них немає.

Навіть зусилля росіян спрямовані не стільки на сам Куп’янськ, скільки на лівий берег річки Оскіл, бо там вони намагаються хоч щось зробити. Але в самому місті росіяни залишаються оточеними, і зачищаються, поступово знищуються, — розповів Трегубов. Поширити

Він також зазначив, що для українських оборонців дуже кумедно спостерігати за заявами Міноборони РФ, адже у них ворог імітує збереження контролю над Куп’янськом.

Що також важливо розуміти, на лівому березі Оскілу в російських військ зберігається більш вдала ситуація з логістикою, на відміну від самого міста.

Саме на цій ділянці фронту українські воїни потребують більше особового складу, артилерійських снарядів, ракет та ударних дронів.