Десятки солдатів РФ в оточенні у Куп’янську — триває зачистка

Станом на 28 грудня російські загарбники в місті Куп’янськ, що на Харківщині, залишаються в оточенні — Сили оборони України продовжують поступову ліквідацію ворожих сил.
Головні тези:
- На лівому березі Оскілу у ворога більш вдала ситуація з логістикою.
- Однак все може змінитися, якщо ЗСУ отримають більше зброї.
Битва за Куп’янськ — останні подробиці
Про актуальну ситуацію у місті розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
За словами останнього, кілька десятків російських загарбників залишаються оточеними в самому Куп’янську — жодного шансу на порятунок у них немає.
Він також зазначив, що для українських оборонців дуже кумедно спостерігати за заявами Міноборони РФ, адже у них ворог імітує збереження контролю над Куп’янськом.
Що також важливо розуміти, на лівому березі Оскілу в російських військ зберігається більш вдала ситуація з логістикою, на відміну від самого міста.
Саме на цій ділянці фронту українські воїни потребують більше особового складу, артилерійських снарядів, ракет та ударних дронів.
