Десятки солдат РФ в окружении в Купянске — продолжается зачистка

По состоянию на 28 декабря российские захватчики в городе Купянск Харьковской области остаются в окружении — Силы обороны Украины продолжают постепенную ликвидацию вражеских сил.
Главные тезисы
- На левом берегу Оскола у врага более удачная ситуация с логистикой.
- Однако все может измениться, если ВСУ получат больше оружия.
Битва за Купянск — последние подробности
Об актуальной ситуации в городе рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
По словам последнего, несколько десятков российских захватчиков остаются окруженными в самом Купянске — никакого шанса на спасение у них нет.
Он также отметил, что для украинских защитников очень смешно наблюдать за заявлениями Минобороны РФ, ведь в них враг имитирует сохранение контроля над Купянском.
Что также важно понимать, на левом берегу Оскола у русских войск сохраняется более удачная ситуация с логистикой, в отличие от самого города.
Именно на этом участке фронта украинские воины требуют больше личного состава, артиллерийских снарядов, ракет и ударных дронов.
