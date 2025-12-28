Десятки солдат РФ в окружении в Купянске — продолжается зачистка
Десятки солдат РФ в окружении в Купянске — продолжается зачистка

Битва за Купянск - последние подробности
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По состоянию на 28 декабря российские захватчики в городе Купянск Харьковской области остаются в окружении — Силы обороны Украины продолжают постепенную ликвидацию вражеских сил.

Главные тезисы

  • На левом берегу Оскола у врага более удачная ситуация с логистикой.
  • Однако все может измениться, если ВСУ получат больше оружия.

Битва за Купянск — последние подробности

Об актуальной ситуации в городе рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По словам последнего, несколько десятков российских захватчиков остаются окруженными в самом Купянске — никакого шанса на спасение у них нет.

Даже усилия россиян направлены не столько на сам Купянск, сколько на левый берег реки Оскол, потому что там они пытаются хоть что-нибудь сделать. Но в самом городе россияне остаются окруженными, и зачищаются, постепенно уничтожаются, — рассказал Трегубов.

Он также отметил, что для украинских защитников очень смешно наблюдать за заявлениями Минобороны РФ, ведь в них враг имитирует сохранение контроля над Купянском.

Что также важно понимать, на левом берегу Оскола у русских войск сохраняется более удачная ситуация с логистикой, в отличие от самого города.

Именно на этом участке фронта украинские воины требуют больше личного состава, артиллерийских снарядов, ракет и ударных дронов.

