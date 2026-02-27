Є шанс для припинення вогню між Україною та Росією — Кислиця

Для припинення вогню між Україною та Росією є шанс. Лідери України та США висловили готовність просуватися до такого кроку, у разі адекватних дій росіян.

Військова група відпрацювала 90% роботи на перемовинах — Кислиця

Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця.

Раунди переговорів, які вже відбулися (зустрічі делегацій України, РФ і США — ред.), говорять про те, що ми перебуваємо на етапі, коли військова група відпрацювала 90% роботи. Ми дійшли до межі, коли той залишок роботи, який потрібно зробити, ми не можемо зробити через те, що потрібні політичні рішення.

За його словами, для завершення роботи військової групи може знадобитися ще декілька зустрічей. Вони відбудуться за умови політичного рішення України і РФ про припинення вогню.

Він уточнив, що під час роботи військової групи було прийнято "всі головні елементи архітектури системи моніторингу та верифікації порушень припинення бойових дій".

Окремо Кислиця підкреслив, що для політичного рішення про припинення вогню необхідна зустріч України, Росії та США на рівні лідерів. Тільки в такому разі робота військової групи принесе користь.