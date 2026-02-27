Есть шанс для прекращения огня между Украиной и Россией — Кислица

Для прекращения огня между Украиной и Россией есть шанс. Лидеры Украины и США выразили готовность продвигаться к такому шагу в случае адекватных действий россиян.

Военная группа отработала 90% работы на переговорах — Кислица

Об этом заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица.

Раунды уже состоявшихся переговоров (встречи делегаций Украины, РФ и США — ред.) говорят о том, что мы находимся на этапе, когда военная группа отработала 90% работы. Мы дошли до предела, когда остаток работы, который нужно сделать, мы не можем сделать из-за того, что нужны политические решения.

По его словам, для завершения работы военной группы может потребоваться еще несколько встреч. Они состоятся при условии политического решения Украины и РФ о прекращении огня.

Он уточнил, что во время работы военной группы были приняты "все главные элементы архитектуры системы мониторинга и верификации нарушений прекращения боевых действий".

Отдельно Кислица подчеркнул, что для политического решения о прекращении огня необходима встреча Украины, России и США на уровне лидеров. Только в таком случае работа военной группы принесет пользу.