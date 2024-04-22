З 22 квітня на посаду виконувача обовʼязків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня призначили капітана третього рангу Дмитра Плетенчука.
Дмитро Плетенчук став речником Сил оборони півдня
З 22 квітня на посаду виконувача обовʼязків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня призначили капітана третього рангу Дмитра Плетенчука.
Плетенчук зазначив, що його запросили як кризового менеджера за рішенням найвищого керівництва країни. Також Дмитро Плетенчук продовжує перебувати на посаді речника ВМС.
Він повідомив, що наразі триває процес підготовки оформлення на посаду:
Що відомо про звільнення Гуменюк
Генеральний штаб Збройних Сил України провів ротаційні заходи у Центрі стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.
Як зазначається, поки на посаду нікого не призначили. Наразі триває пошук відповідного фахівця, який чи яка вже "невдовзі стане "голосом" Сил оборони Півдня".
Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ, — додали у Генштабі.
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