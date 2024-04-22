Дмитро Плетенчук став речником Сил оборони півдня
Категорія
Україна
Дата публікації

Дмитро Плетенчук став речником Сил оборони півдня

Дмитро Плетенчук
Джерело:  Суспільне

З 22 квітня на посаду виконувача обовʼязків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня призначили капітана третього рангу Дмитра Плетенчука.

Дмитро Плетенчук став речником Сил оборони півдня

З 22 квітня на посаду виконувача обовʼязків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня призначили капітана третього рангу Дмитра Плетенчука.

Починаючи з сьогоднішнього дня, приступаю до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, — йдеться у повідомленні.

Плетенчук зазначив, що його запросили як кризового менеджера за рішенням найвищого керівництва країни. Також Дмитро Плетенчук продовжує перебувати на посаді речника ВМС.

Він повідомив, що наразі триває процес підготовки оформлення на посаду:

Згодом зможу надавати вже фахові коментарі, станом на зараз приймаю справи й посаду. Після цього вже зможу професійно поспілкуватись з журналістами.

Що відомо про звільнення Гуменюк

Генеральний штаб Збройних Сил України провів ротаційні заходи у Центрі стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поки на посаду нікого не призначили. Наразі триває пошук відповідного фахівця, який чи яка вже "невдовзі стане "голосом" Сил оборони Півдня".

Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ, — додали у Генштабі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Начальник Київського метрополітену написав заяву на звільнення — відома причина
КМДА
Віктор Брагінський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Данілов після звільнення одразу звернувся до Зеленського
Олексій Данілов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Що буде з Даніловим після звільнення з РНБО — відповідь Зеленського
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?