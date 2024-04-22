З 22 квітня на посаду виконувача обовʼязків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня призначили капітана третього рангу Дмитра Плетенчука.

Дмитро Плетенчук став речником Сил оборони півдня

З 22 квітня на посаду виконувача обовʼязків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня призначили капітана третього рангу Дмитра Плетенчука.

Починаючи з сьогоднішнього дня, приступаю до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, — йдеться у повідомленні. Поширити

Плетенчук зазначив, що його запросили як кризового менеджера за рішенням найвищого керівництва країни. Також Дмитро Плетенчук продовжує перебувати на посаді речника ВМС.

Він повідомив, що наразі триває процес підготовки оформлення на посаду:

Згодом зможу надавати вже фахові коментарі, станом на зараз приймаю справи й посаду. Після цього вже зможу професійно поспілкуватись з журналістами.

Що відомо про звільнення Гуменюк

Генеральний штаб Збройних Сил України провів ротаційні заходи у Центрі стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024, — йдеться у повідомленні. Поширити

Як зазначається, поки на посаду нікого не призначили. Наразі триває пошук відповідного фахівця, який чи яка вже "невдовзі стане "голосом" Сил оборони Півдня".