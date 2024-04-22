Дмитрий Плетенчук стал спикером Сил обороны юга
Категория
Украина
Дата публикации

Дмитрий Плетенчук стал спикером Сил обороны юга

Дмитрий Плетенчук
Читати українською
Источник:  Суспільне

С 22 апреля на должность исполняющего обязанности начальника Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга назначили капитана третьего ранга Дмитрия Плетенчука.

Дмитрий Плетенчук стал спикером Сил обороны юга

С 22 апреля на должность исполняющего обязанности начальника Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга назначили капитана третьего ранга Дмитрия Плетенчука.

Начиная с сегодняшнего дня, приступаю к исполнению обязанностей начальника Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины, — говорится в сообщении.

Плетенчук отметил, что его пригласили в качестве кризисного менеджера по решению высшего руководства страны. Также Дмитрий Плетенчук продолжает состоять в должности спикера ВМС.

Он сообщил, что сейчас идет процесс подготовки оформления на должность:

Впоследствии смогу давать уже профессиональные комментарии, по состоянию на данный момент принимаю дела и должность. После этого смогу профессионально пообщаться с журналистами.

Что известно об уходе Гуменюк

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины провел ротационные мероприятия в Центре стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.

В частности, принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024, говорится в сообщении.

Как говорится, пока на должность никого не назначили. В настоящее время продолжается поиск соответствующего специалиста, который или уже "вскоре станет "голосом" Сил обороны Юга".

Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга будет работать в штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, имеющими соответствующую аккредитацию ВСУ, добавили в Генштабе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Начальник Киевского метрополитена написал заявление на увольнение — известна причина
КГГА
Виктор Брагинский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Данилов после увольнения сразу обратился к Зеленскому
Данилов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что будет с Даниловым после увольнения из СНБО — ответ Зеленского
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?