С 22 апреля на должность исполняющего обязанности начальника Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга назначили капитана третьего ранга Дмитрия Плетенчука.

Дмитрий Плетенчук стал спикером Сил обороны юга

С 22 апреля на должность исполняющего обязанности начальника Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга назначили капитана третьего ранга Дмитрия Плетенчука.

Начиная с сегодняшнего дня, приступаю к исполнению обязанностей начальника Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины, — говорится в сообщении. Поделиться

Плетенчук отметил, что его пригласили в качестве кризисного менеджера по решению высшего руководства страны. Также Дмитрий Плетенчук продолжает состоять в должности спикера ВМС.

Он сообщил, что сейчас идет процесс подготовки оформления на должность:

Впоследствии смогу давать уже профессиональные комментарии, по состоянию на данный момент принимаю дела и должность. После этого смогу профессионально пообщаться с журналистами.

Что известно об уходе Гуменюк

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины провел ротационные мероприятия в Центре стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.

В частности, принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024, говорится в сообщении. Поделиться

Как говорится, пока на должность никого не назначили. В настоящее время продолжается поиск соответствующего специалиста, который или уже "вскоре станет "голосом" Сил обороны Юга".