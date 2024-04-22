С 22 апреля на должность исполняющего обязанности начальника Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга назначили капитана третьего ранга Дмитрия Плетенчука.
Дмитрий Плетенчук стал спикером Сил обороны юга
С 22 апреля на должность исполняющего обязанности начальника Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга назначили капитана третьего ранга Дмитрия Плетенчука.
Плетенчук отметил, что его пригласили в качестве кризисного менеджера по решению высшего руководства страны. Также Дмитрий Плетенчук продолжает состоять в должности спикера ВМС.
Он сообщил, что сейчас идет процесс подготовки оформления на должность:
Что известно об уходе Гуменюк
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины провел ротационные мероприятия в Центре стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.
Как говорится, пока на должность никого не назначили. В настоящее время продолжается поиск соответствующего специалиста, который или уже "вскоре станет "голосом" Сил обороны Юга".
Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга будет работать в штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, имеющими соответствующую аккредитацию ВСУ, добавили в Генштабе.
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