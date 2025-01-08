До Білорусі за ніч залетіло 17 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 8 січня, під час чергового російського обстрілу України, 17 безпілотників типу Shahed увійшли в повітряний простір Білорусі. Вони залітали у різний час.
Головні тези:
- У ніч на 8 січня 17 безпілотників типу Shahed вторглися до повітряного простору Білорусі в результаті російської атаки на Україну.
- У різний час ночі дрони залітали з Брянської області Росії у різні напрямки в Білорусь, де їх збивали протиповітряні сили.
- Під час нової атаки РФ українські сили знищили 41 безпілотник типу Shahed та імітатори інших типів в різних областях України.
- Збиті ворожі дрони літакційно втрачені або направилися в Білорусь, що стало одним із випадків вторгнення безпілотників до цієї країни.
- Повітряні сили ЗСУ продовжують відстоювати повітряний простір України від загроз та закликають до спільних перемог у боротьбі.
Російські “шахеди” вкотре залетіли до Білорусі
Як повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн", дрони прилетіли з Брянської області Росії та рухались у напрямках:
Поліський заповідник,
Комарин,
Лоїв,
Гдень,
Наровля,
Брагін,
Асаревичі.
Перший Shahed залетів до Білорусі о 00:43 за київським часом, інші — у період з 01:19 до 05:55. Загалом у повітряний простір Білорусі протягом ночі увійшли щонайменше три безпілотники з території Росії.
Варто зазначити, що авіація Військово-повітряних сил Білорусі залишалася на землі.
Сили ППО збили 41 дрон під час нової атаки РФ
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що нова атака армії РФ розпочалася ще о 19:30 7 січня.
Цього разу країна-агресорка використала 64 ударних дрони типу “Shahed” і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росії.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
За словами захисників, станом на 09:00 вдалося успішно збити 41 БпЛА типу “Shahed” та безпілотники інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
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