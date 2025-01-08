До Білорусі за ніч залетіло 17 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
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До Білорусі за ніч залетіло 17 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

До Білорусі за ніч залетіло 17 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Джерело:  OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн"

У ніч на 8 січня, під час чергового російського обстрілу України, 17 безпілотників типу Shahed увійшли в повітряний простір Білорусі. Вони залітали у різний час.

Головні тези:

  • У ніч на 8 січня 17 безпілотників типу Shahed вторглися до повітряного простору Білорусі в результаті російської атаки на Україну.
  • У різний час ночі дрони залітали з Брянської області Росії у різні напрямки в Білорусь, де їх збивали протиповітряні сили.
  • Під час нової атаки РФ українські сили знищили 41 безпілотник типу Shahed та імітатори інших типів в різних областях України.
  • Збиті ворожі дрони літакційно втрачені або направилися в Білорусь, що стало одним із випадків вторгнення безпілотників до цієї країни.
  • Повітряні сили ЗСУ продовжують відстоювати повітряний простір України від загроз та закликають до спільних перемог у боротьбі.

Російські “шахеди” вкотре залетіли до Білорусі

Як повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн", дрони прилетіли з Брянської області Росії та рухались у напрямках:

  • Поліський заповідник,

  • Комарин,

  • Лоїв,

  • Гдень,

  • Наровля,

  • Брагін,

  • Асаревичі.

Перший Shahed залетів до Білорусі о 00:43 за київським часом, інші — у період з 01:19 до 05:55. Загалом у повітряний простір Білорусі протягом ночі увійшли щонайменше три безпілотники з території Росії.

Варто зазначити, що авіація Військово-повітряних сил Білорусі залишалася на землі.

Сили ППО збили 41 дрон під час нової атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що нова атака армії РФ розпочалася ще о 19:30 7 січня.

Цього разу країна-агресорка використала 64 ударних дрони типу “Shahed” і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росії.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За словами захисників, станом на 09:00 вдалося успішно збити 41 БпЛА типу “Shahed” та безпілотники інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

22 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії, один — в Білорусь. Тримаймо небо!Разом — до перемоги! — наголошують Повітряні сили ЗСУ.

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