Понад 350 "шахедів" залетіли до Білорусі під час атак РФ на Україну

Починаючи з липня повітряний простір Білорусі порушили щонайменше 356 безпілотників різних типів. З них 351 – це російські дрони-камікадзе "Шахед". якими атакують Україну.

З липня в Білорусь залетів 351 російський "Шахед"

Як повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", за останні п’ять місяців аналітики зафіксували:

10 випадків збиття або падіння "Шахедів" у Білорусі та Латвії;

1 інцидент із руйнуванням будівлі через падіння дрона.

Динаміка збільшення кількості прольотів дронів:

Липень — 9 випадків,

Серпень — 12 випадків,

Вересень — 30 випадків,

Жовтень — 49 випадків,

Листопад — 151 випадок.

За перші два тижні грудня повітряний простір Білорусі вже перетнули 105 російських безпілотників.

Аналітики повідомляють, що за період спостережень було зафіксовано 163 локаційно "втрачені" дрони. Це означає, що десятки розбитих БПЛА можуть досі лежати на території Білорусі.

Усю інформацію про російські дрони аналітики нанесли на онлайн-карту військової активності в Білорусі.

Чому російські «шахеди» залітають в інші країни

Щоночі росіяни запускають по Україні десятки дронів-камікадзе, але вони нерідко відхиляються від курсу. Інколи вони залітають на територію Польщі чи Румунії, але найчастіше опиняються у Білорусі.

Декілька разів фіксувались дивні маршрути «шахедів»: вони кружляли над населеними пунктами.

За однією з версій, росіяни спеціально направляють дрони у Білорусь. Таким чином вони хочуть тимчасово вивести їх з радіуса дії українських РЕБ та ППО.

Друга версія пов’язана з проблемами навігації дронів. Вони можуть бути наслідками антиросійських санкцій.

Третя версія пов’язана з впливом РЕБ на ударні дрони, що і змушує їх змінювати курс.