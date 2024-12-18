Более 350 "шахедов" залетели в Беларусь во время атак РФ на Украину

Начиная с июля, воздушное пространство Беларуси нарушили по меньшей мере 356 беспилотников разных типов. Из них 351 – это российские дроны-камикадзе "Шахед". которыми атакуют Украину.

С июля в Беларусь залетел 351 российский "Шахед"

Как сообщает мониторинговый проект "Белорусский Гаюн", за последние пять месяцев аналитики зафиксировали:

10 случаев сбивания или падения "Шахедов" в Белоруссии и Латвии;

1 инцидент с разрушением здания из-за падения дрона.

Динамика увеличения количества пролетов дронов:

Июль — 9 случаев,

Август — 12 случаев,

Сентябрь — 30 случаев,

Октябрь — 49 случаев,

Ноябрь — 151 случай.

За первые две недели декабря воздушное пространство Беларуси уже пересекли 105 российских беспилотников.

Аналитики сообщают, что за период наблюдений было зафиксировано 163 локационно "потерянные" дроны . Это означает, что десятки разбитых БПЛА до сих пор могут лежать на территории Беларуси.

Всю информацию о российских дронах аналитики нанесли на онлайн-карту военной активности в Беларуси.

Почему российские «шахеды» залетают в другие страны

Каждую ночь россияне запускают по Украине десятки дронов-камикадзе, но они нередко отклоняются от курса. Иногда они залетают на территорию Польши или Румынии, но чаще всего оказываются в Беларуси.

Несколько раз фиксировались странные маршруты "шахедов": они кружили над населенными пунктами.

По одной из версий, россияне специально направляют дроны в Белоруссию. Таким образом, они хотят временно вывести их из радиуса действия украинских РЭБ и ПВО.

Вторая версия связана с проблемами навигации дронов. Они могут являться последствиями антироссийских санкций.

Третья версия связана с влиянием РЭБ на ударные дроны, что и заставляет их изменять курс.