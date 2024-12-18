Более 350 "шахедов" залетели в Беларусь во время атак РФ на Украину

Начиная с июля, воздушное пространство Беларуси нарушили по меньшей мере 356 беспилотников разных типов. Из них 351 – это российские дроны-камикадзе "Шахед". которыми атакуют Украину.
Главные тезисы
- Более 350 российских дронов-камикадзе «Шахед» проникли в Беларусь с июля, используются для атак на Украину.
- Аналитики зафиксировали сбивание дронов и их направление на территории Польши и Румынии.
- Возможные причины залета дронов в Беларусь включают проблемы с навигацией и воздействие радиоэлектронной борьбы.
- Десятки разбитых дронов могут оставаться на территории Беларуси, что создает потенциальные проблемы безопасности.
- Информация о российских дронах внесена на онлайн-карту военной активности в Беларуси для дальнейшего изучения и анализа.
С июля в Беларусь залетел 351 российский "Шахед"
Как сообщает мониторинговый проект "Белорусский Гаюн", за последние пять месяцев аналитики зафиксировали:
10 случаев сбивания или падения "Шахедов" в Белоруссии и Латвии;
1 инцидент с разрушением здания из-за падения дрона.
Динамика увеличения количества пролетов дронов:
Июль — 9 случаев,
Август — 12 случаев,
Сентябрь — 30 случаев,
Октябрь — 49 случаев,
Ноябрь — 151 случай.
За первые две недели декабря воздушное пространство Беларуси уже пересекли 105 российских беспилотников.
Аналитики сообщают, что за период наблюдений было зафиксировано 163 локационно "потерянные" дроны . Это означает, что десятки разбитых БПЛА до сих пор могут лежать на территории Беларуси.
Всю информацию о российских дронах аналитики нанесли на онлайн-карту военной активности в Беларуси.
Почему российские «шахеды» залетают в другие страны
Каждую ночь россияне запускают по Украине десятки дронов-камикадзе, но они нередко отклоняются от курса. Иногда они залетают на территорию Польши или Румынии, но чаще всего оказываются в Беларуси.
Несколько раз фиксировались странные маршруты "шахедов": они кружили над населенными пунктами.
По одной из версий, россияне специально направляют дроны в Белоруссию. Таким образом, они хотят временно вывести их из радиуса действия украинских РЭБ и ПВО.
Вторая версия связана с проблемами навигации дронов. Они могут являться последствиями антироссийских санкций.
Третья версия связана с влиянием РЭБ на ударные дроны, что и заставляет их изменять курс.
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