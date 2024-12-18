Силы ПВО сбили 51 российский "шахед" во время атаки на Украину

В ночь на 18 декабря армия РФ применила против Украины 81 беспилотный летательный аппарат (БпЛА) типа Shahed и дрона других типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 51 из них.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, беспилотники, согласно сообщению Воздушных сил, были запущены с территории российских Брянска, Курска, Миллерово, Орла.

К отражению воздушной атаки была привлечена авиация; зенитные ракетные войска; подразделы РЭБ; мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено избиение 51 дрона типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской и ряде других областей.

В частности, 30 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий. Попадания не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

РФ нанесла 12-й за год массированный удар по энергетике Украины

Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, 13 декабря произошел 12-й за год массированный удар по энергетической системе страны. Для этих атак Россия применяла как крылатые, так и баллистические ракеты.

Это количество ракет, направленных исключительно на энергетические объекты, подчеркнул представитель Украины. Поделиться

Сергей Кислица также сообщил, что российские войска продолжают использовать боеприпасы с токсичными химическими веществами. С февраля 2023 года зафиксировано 4,95 тысяч таких случаев, которые привели к ранениям более двух тысяч украинских военных.