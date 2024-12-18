Силы ПВО сбили 51 российский "шахед" во время атаки на Украину

В ночь на 18 декабря армия РФ применила против Украины 81 беспилотный летательный аппарат (БпЛА) типа Shahed и дрона других типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 51 из них.
Главные тезисы
- Украинская Воздушная оборона обеспечила ущерб 51 российскому беспилотнику типа Shahed во время масштабной атаки РФ на страну.
- Россия нанесла 12-й за год массированный удар по украинской энергетической системе, используя крылатые и баллистические ракеты.
- Управляемые авиационные бомбы, выпущенные РФ, явились серьезной угрозой для украинских военных и мирного населения.
- Российские войска продолжают использовать боеприпасы с токсичными химическими веществами, что привело к ранениям более двух тысяч украинских военных.
- Для отражения воздушной атаки армии РФ в Украину были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и другие оборонные подразделения.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, беспилотники, согласно сообщению Воздушных сил, были запущены с территории российских Брянска, Курска, Миллерово, Орла.
К отражению воздушной атаки была привлечена авиация; зенитные ракетные войска; подразделы РЭБ; мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра подтверждено избиение 51 дрона типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской и ряде других областей.
В частности, 30 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий. Попадания не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
РФ нанесла 12-й за год массированный удар по энергетике Украины
Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, 13 декабря произошел 12-й за год массированный удар по энергетической системе страны. Для этих атак Россия применяла как крылатые, так и баллистические ракеты.
Сергей Кислица также сообщил, что российские войска продолжают использовать боеприпасы с токсичными химическими веществами. С февраля 2023 года зафиксировано 4,95 тысяч таких случаев, которые привели к ранениям более двух тысяч украинских военных.
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