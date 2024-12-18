Силы ПВО сбили 51 российский "шахед" во время атаки на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 51 российский "шахед" во время атаки на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 51 российский "шахед" во время атаки на Украину
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В ночь на 18 декабря армия РФ применила против Украины 81 беспилотный летательный аппарат (БпЛА) типа Shahed и дрона других типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 51 из них.

Главные тезисы

  • Украинская Воздушная оборона обеспечила ущерб 51 российскому беспилотнику типа Shahed во время масштабной атаки РФ на страну.
  • Россия нанесла 12-й за год массированный удар по украинской энергетической системе, используя крылатые и баллистические ракеты.
  • Управляемые авиационные бомбы, выпущенные РФ, явились серьезной угрозой для украинских военных и мирного населения.
  • Российские войска продолжают использовать боеприпасы с токсичными химическими веществами, что привело к ранениям более двух тысяч украинских военных.
  • Для отражения воздушной атаки армии РФ в Украину были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и другие оборонные подразделения.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, беспилотники, согласно сообщению Воздушных сил, были запущены с территории российских Брянска, Курска, Миллерово, Орла.

К отражению воздушной атаки была привлечена авиация; зенитные ракетные войска; подразделы РЭБ; мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено избиение 51 дрона типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской и ряде других областей.

В частности, 30 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий. Попадания не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

РФ нанесла 12-й за год массированный удар по энергетике Украины

Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, 13 декабря произошел 12-й за год массированный удар по энергетической системе страны. Для этих атак Россия применяла как крылатые, так и баллистические ракеты.

Это количество ракет, направленных исключительно на энергетические объекты, подчеркнул представитель Украины.

Сергей Кислица также сообщил, что российские войска продолжают использовать боеприпасы с токсичными химическими веществами. С февраля 2023 года зафиксировано 4,95 тысяч таких случаев, которые привели к ранениям более двух тысяч украинских военных.

Управляемые авиационные бомбы являются одними из самых опасных. В течение одной недели Россия выпустила около 500 таких бомб по позициям украинских военных и жилых кварталов, добавил Кислица.

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