Силы ПВО сбили 27 "шахедов" во время очередной атаки РФ на Украину

Ночью 16 декабря российская армия атаковала Украину 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Силам ПВО уничтожили 27 вражеских дронов.
Главные тезисы
- Силам ПВО удалось сбить 27 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов во время атаки РФ на Украину.
- По данным военных, ударные дроны были запущены из российских городов Брянск и Орел.
- В течение недели Россия устраивала почти 630 авиационных бомб, 550 ударных дронов и более 100 ракет разных типов на территорию Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность воинам, защищающим страну, и призвал к единству и силе для победы над террором.
- Зеленский призвал мир стать единым и сильным, чтобы заставить Россию отказаться от террора и добиться справедливого мира.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, по состоянию на 08:30 подтверждено избиение 27 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской.
Из-за активного противодействия сил обороны 19 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны). Три БпЛА — в воздухе.
Сообщается, что захватчики запускали дроны из районов российских городов Брянск и Орел.
Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет в Украину за неделю
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