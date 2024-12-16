Силы ПВО сбили 27 "шахедов" во время очередной атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 27 "шахедов" во время очередной атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 27 "шахедов" во время очередной атаки РФ на Украину
Read in English
Читати українською

Ночью 16 декабря российская армия атаковала Украину 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Силам ПВО уничтожили 27 вражеских дронов.

Главные тезисы

  • Силам ПВО удалось сбить 27 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов во время атаки РФ на Украину.
  • По данным военных, ударные дроны были запущены из российских городов Брянск и Орел.
  • В течение недели Россия устраивала почти 630 авиационных бомб, 550 ударных дронов и более 100 ракет разных типов на территорию Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность воинам, защищающим страну, и призвал к единству и силе для победы над террором.
  • Зеленский призвал мир стать единым и сильным, чтобы заставить Россию отказаться от террора и добиться справедливого мира.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, по состоянию на 08:30 подтверждено избиение 27 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской.

Из-за активного противодействия сил обороны 19 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны). Три БпЛА — в воздухе.

Сообщается, что захватчики запускали дроны из районов российских городов Брянск и Орел.

Попадания не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала, — подытожили Воздушные силы ВСУ.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет в Украину за неделю

Только в течение этой недели Россия применила против Украины почти 630 управляемых авиационных бомб, около 550 ударных дронов и более 100 ракет разных типов. Я благодарен воинам, защищающим Украину, партнерам, понимающим нашу потребность в усилении ПВО для сохранения жизней наших людей, — сообщил Владимир Зеленский.

Сейчас мир должен быть единым и сильным, как никогда. Только силой мы можем вместе заставить Россию и ее союзников отказаться от террора и достичь справедливого мира, — призвал Владимир Зеленский.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины уничтожила две российские ракеты на Днепропетровщине — видео
Воздушные Силы ВСУ
Ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО уничтожила 81 ракету и 80 ударных дронов во время массированной атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 56 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 56 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?