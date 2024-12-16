Силы ПВО сбили 27 "шахедов" во время очередной атаки РФ на Украину

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, по состоянию на 08:30 подтверждено избиение 27 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской.

Из-за активного противодействия сил обороны 19 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны). Три БпЛА — в воздухе.

Сообщается, что захватчики запускали дроны из районов российских городов Брянск и Орел.

Попадания не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала, — подытожили Воздушные силы ВСУ. Поделиться

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет в Украину за неделю

Только в течение этой недели Россия применила против Украины почти 630 управляемых авиационных бомб, около 550 ударных дронов и более 100 ракет разных типов. Я благодарен воинам, защищающим Украину, партнерам, понимающим нашу потребность в усилении ПВО для сохранения жизней наших людей, — сообщил Владимир Зеленский. Поделиться